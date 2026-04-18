18 de abril de 2026
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AÇÃO DA POLÍCIA

Operação Adaga na região prende cinco e aperta o cerco ao crime

Por Wesley Pedrosa |
| Tempo de leitura: 1 min
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Governo de SP
Ação do 12º BAEP cumpre mandados, apreende arma e droga e segue em andamento
Ação do 12º BAEP cumpre mandados, apreende arma e droga e segue em andamento

O 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia deflagrou nesta sexta (17) a Operação Adaga em cidades da área do CPI-10. A ofensiva mobilizou equipes em diferentes pontos da região com foco em patrulhamento tático e cumprimento de mandados judiciais.

Segundo a Polícia Militar, a operação foi planejada com base em informações de inteligência e teve como objetivo intensificar o combate à criminalidade, além de retirar das ruas pessoas procuradas pela Justiça. A ação foi realizada de forma simultânea em vários municípios para ampliar o alcance das abordagens.

Até o momento, quatro pessoas foram presas por força de mandados de prisão. Um quinto suspeito foi detido em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

De acordo com a corporação, a mobilização reúne policiais especializados e reforça a presença ostensiva em áreas consideradas estratégicas. A operação continua em andamento.

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