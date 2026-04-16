Um idoso de 65 anos foi vítima de um golpe aplicado pela internet e teve prejuízo de quase R$ 30 mil, em Araçatuba. O caso veio à tona nesta quarta-feira (15) e acendeu alerta para a atuação de estelionatários.

Segundo registro da Polícia Civil, a vítima recebeu uma chamada de vídeo de um número desconhecido. Durante a ligação, nenhuma pessoa aparecia na tela, mas os criminosos conduziram a conversa de forma convincente, levando o idoso a acreditar que recebia orientação de representantes de uma instituição financeira.

Sob pressão e induzido ao erro, o homem realizou diversas transferências bancárias. Entre elas, um TED de R$ 19.725 e três operações via PIX que somaram R$ 10 mil. O prejuízo total chegou a R$ 29.725.