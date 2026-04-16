18 de abril de 2026
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ESTELIONATO VIRTUAL

Idoso perde quase 30 mil após cair duas vezes em golpe

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Criminosos prometeram devolver valor perdido em fraude anterior; vítima fez TED e transferências via PIX após chamada de vídeo
Criminosos prometeram devolver valor perdido em fraude anterior; vítima fez TED e transferências via PIX após chamada de vídeo

Um idoso de 65 anos foi vítima de um golpe aplicado pela internet e teve prejuízo de quase R$ 30 mil, em Araçatuba. O caso veio à tona nesta quarta-feira (15) e acendeu alerta para a atuação de estelionatários.

Segundo registro da Polícia Civil, a vítima recebeu uma chamada de vídeo de um número desconhecido. Durante a ligação, nenhuma pessoa aparecia na tela, mas os criminosos conduziram a conversa de forma convincente, levando o idoso a acreditar que recebia orientação de representantes de uma instituição financeira.

Sob pressão e induzido ao erro, o homem realizou diversas transferências bancárias. Entre elas, um TED de R$ 19.725 e três operações via PIX que somaram R$ 10 mil. O prejuízo total chegou a R$ 29.725.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima já havia sido alvo de um golpe no dia anterior. Aproveitando-se da fragilidade do momento, os criminosos fizeram novo contato e prometeram devolver o dinheiro perdido anteriormente. Com o falso suporte, conseguiram enganar o idoso pela segunda vez.

O homem informou que possui os comprovantes das transferências e deve apresentar às autoridades os dados das contas que receberam os valores.

A ocorrência foi registrada como estelionato e será investigada pela Polícia Civil, que busca identificar os responsáveis e rastrear o destino do dinheiro.

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