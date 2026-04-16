O ex-prefeito de Mirandópolis Everton Sodário segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital estadual do município, em estado que inspira atenção. Ele foi hospitalizado na noite da última terça-feira (7), após apresentar complicações de saúde.

De acordo com informações apuradas, Sodário permaneceu por vários dias na área inicial da unidade hospitalar, à espera da liberação de um leito de UTI. Durante esse período, a mãe do ex-prefeito acompanhou de perto toda a situação.

A transferência para a UTI ocorreu no domingo (12), por volta das 18h30, quando surgiu uma vaga. Desde então, ele permanece sob cuidados intensivos da equipe médica.