O ex-prefeito de Mirandópolis Everton Sodário segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital estadual do município, em estado que inspira atenção. Ele foi hospitalizado na noite da última terça-feira (7), após apresentar complicações de saúde.
De acordo com informações apuradas, Sodário permaneceu por vários dias na área inicial da unidade hospitalar, à espera da liberação de um leito de UTI. Durante esse período, a mãe do ex-prefeito acompanhou de perto toda a situação.
A transferência para a UTI ocorreu no domingo (12), por volta das 18h30, quando surgiu uma vaga. Desde então, ele permanece sob cuidados intensivos da equipe médica.
O quadro clínico está relacionado a complicações renais, com necessidade de uso de sonda para alimentação. Até o momento, não houve divulgação de boletim médico detalhado sobre a evolução do estado de saúde.
A internação gerou forte comoção em Mirandópolis. Familiares, amigos e apoiadores têm se mobilizado em correntes de oração pela recuperação do ex-prefeito.
Everton Sodário teve atuação de destaque na política local ao comandar o Executivo de Mirandópolis. Em 2022, disputou uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo, recebeu 35.822 votos e ficou na suplência.
A população acompanha com apreensão e esperança por novas informações sobre o estado de saúde do ex-prefeito. Atualizações devem ser divulgadas conforme o acompanhamento médico avançar.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.