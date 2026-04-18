A Câmara de Araçatuba realiza na segunda-feira, (20), a 12ª sessão ordinária do ano, mesmo na véspera de feriado. Como o município não terá ponto facultativo, a reunião foi mantida em seu dia tradicional e terá seis itens na pauta. O principal destaque é o Projeto de Lei nº 54, que prevê reserva de vagas em concursos públicos municipais para pessoas pretas e pardas, indígenas e quilombolas.

De autoria do Executivo, o texto institui a política de cotas no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional de Araçatuba. A proposta estabelece que a regra será aplicada sempre que o concurso público oferecer três ou mais vagas para determinado cargo.

Pelo projeto, 30% das vagas deverão ser destinadas a esses grupos, incluindo também as oportunidades que surgirem durante o prazo de validade do concurso. A matéria ainda prevê regras para autodeclaração, procedimento de heteroidentificação e vigência de dez anos para a política pública.