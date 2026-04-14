Um grave acidente de trabalho mobilizou equipes de emergência na noite desta terça-feira (14), no bairro Vista Alegre, em Birigui. Um trabalhador de 28 anos ficou gravemente ferido após ser arrastado por um caminhão durante um procedimento de manutenção.
De acordo com informações iniciais da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada via Copom e rapidamente atendida por equipes do 2º BPM/I, vinculadas à 4ª Companhia. No local, os policiais apuraram que o veículo, que estava estacionado, ultrapassou o sistema de segurança que o mantinha imobilizado.
Durante o incidente, o homem foi arrastado por cerca de sete metros, enquanto o caminhão seguiu desgovernado e colidiu contra o portão de uma residência próxima, ampliando o risco para moradores da região.
Diante da gravidade da situação, os policiais militares agiram rapidamente, realizando o isolamento da área para garantir a segurança de populares e facilitar o trabalho das equipes de resgate, que prestaram os primeiros atendimentos ainda no local.
A cena também foi preservada para o trabalho da perícia técnica, que irá apurar as circunstâncias e possíveis falhas que levaram ao acidente.
Até o momento, não havia atualização oficial sobre o estado de saúde da vítima. A ocorrência seguia em andamento, e a reportagem buscava novas informações junto às autoridades.
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