Um grave acidente de trabalho mobilizou equipes de emergência na noite desta terça-feira (14), no bairro Vista Alegre, em Birigui. Um trabalhador de 28 anos ficou gravemente ferido após ser arrastado por um caminhão durante um procedimento de manutenção.

De acordo com informações iniciais da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada via Copom e rapidamente atendida por equipes do 2º BPM/I, vinculadas à 4ª Companhia. No local, os policiais apuraram que o veículo, que estava estacionado, ultrapassou o sistema de segurança que o mantinha imobilizado.

Durante o incidente, o homem foi arrastado por cerca de sete metros, enquanto o caminhão seguiu desgovernado e colidiu contra o portão de uma residência próxima, ampliando o risco para moradores da região.