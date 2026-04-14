

A Azul Linhas Aéreas confirmou a oferta de voos diretos entre Araçatuba e Porto Seguro (BA) durante o mês de julho, período de férias escolares. As operações serão realizadas a partir do Aeroporto Dario Guarita, ampliando as opções de viagem para destinos turísticos.

As saídas estão programadas para os dias 3, 10, 17 e 24 de julho, sempre às sextas-feiras, com decolagem às 16h30 e chegada prevista ao destino baiano às 18h45. Já o retorno ocorrerá na sexta-feira seguinte, com embarque em Porto Seguro às 13h05 e pouso em Araçatuba por volta das 15h15.

Para atender a demanda, a companhia utilizará aeronaves modelo Airbus A320, com capacidade para até 174 passageiros.