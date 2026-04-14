14 de abril de 2026
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NOVIDADES NA AVIAÇÃO

Azul terá voos diretos de Araçatuba para Porto Seguro em julho

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Araçatuba
Operações semanais começam nas férias, com partidas às sextas e retorno programado para a semana seguinte
Operações semanais começam nas férias, com partidas às sextas e retorno programado para a semana seguinte


A Azul Linhas Aéreas confirmou a oferta de voos diretos entre Araçatuba e Porto Seguro (BA) durante o mês de julho, período de férias escolares. As operações serão realizadas a partir do Aeroporto Dario Guarita, ampliando as opções de viagem para destinos turísticos.

As saídas estão programadas para os dias 3, 10, 17 e 24 de julho, sempre às sextas-feiras, com decolagem às 16h30 e chegada prevista ao destino baiano às 18h45. Já o retorno ocorrerá na sexta-feira seguinte, com embarque em Porto Seguro às 13h05 e pouso em Araçatuba por volta das 15h15.

Para atender a demanda, a companhia utilizará aeronaves modelo Airbus A320, com capacidade para até 174 passageiros.

Atualmente, o aeroporto de Araçatuba já conta com voos regulares para Campinas, com destino ao Aeroporto de Viracopos, disponíveis diariamente. Além disso, há operações frequentes para o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, realizadas de domingo a sexta-feira por outra companhia aérea.

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