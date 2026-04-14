Morreu no início da noite dessa segunda-feira (13), em Birigui, Sebastião Aparecido Maurício de Moraes, de 67 anos. Ele havia sido gravemente ferido após a motocicleta que pilotava ser atingida por um micro-ônibus no fim da tarde, na rodovia Gabriel Melhado (SP-461).
Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 17h30, no sentido Bilac, já dentro do perímetro urbano do município, próximo à região do bairro Colinas.
A vítima conduzia uma Honda Biz, com placas de Birigui, quando houve uma colisão transversal com um micro-ônibus pertencente à Prefeitura de Bilac, utilizado para o transporte de pacientes. O veículo era dirigido por um homem de 50 anos.
O local onde aconteceu o acidente foi preservado para a perícia, que deverá apontar as causas do grave acidente.
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