14 de abril de 2026
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ACIDENTE GRAVE

Motociclista morre após colisão com micro-ônibus em Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Vítima de 67 anos chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos após acidente na SP-461
Vítima de 67 anos chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos após acidente na SP-461

Morreu no início da noite dessa segunda-feira (13), em Birigui, Sebastião Aparecido Maurício de Moraes, de 67 anos. Ele havia sido gravemente ferido após a motocicleta que pilotava ser atingida por um micro-ônibus no fim da tarde, na rodovia Gabriel Melhado (SP-461).

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 17h30, no sentido Bilac, já dentro do perímetro urbano do município, próximo à região do bairro Colinas.

A vítima conduzia uma Honda Biz, com placas de Birigui, quando houve uma colisão transversal com um micro-ônibus pertencente à Prefeitura de Bilac, utilizado para o transporte de pacientes. O veículo era dirigido por um homem de 50 anos.

O local onde aconteceu o acidente foi preservado para a perícia, que deverá apontar as causas do grave acidente.

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