Morreu no início da noite dessa segunda-feira (13), em Birigui, Sebastião Aparecido Maurício de Moraes, de 67 anos. Ele havia sido gravemente ferido após a motocicleta que pilotava ser atingida por um micro-ônibus no fim da tarde, na rodovia Gabriel Melhado (SP-461).

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o acidente ocorreu por volta das 17h30, no sentido Bilac, já dentro do perímetro urbano do município, próximo à região do bairro Colinas.

A vítima conduzia uma Honda Biz, com placas de Birigui, quando houve uma colisão transversal com um micro-ônibus pertencente à Prefeitura de Bilac, utilizado para o transporte de pacientes. O veículo era dirigido por um homem de 50 anos.