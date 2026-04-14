Com o impacto, o veículo em que ela estava perdeu o controle e capotou várias vezes, parando no canteiro central. A jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A vítima, identificada como Rebeca Barros Gallindo Moreira, moradora de Santo Antônio do Aracanguá , estava em uma caminhonete que colidiu contra a traseira de um caminhão carregado com açúcar, nas proximidades do acesso à Rodovia Euclides da Cunha.

Uma jovem de 19 anos perdeu a vida em um grave acidente registrado na noite de segunda-feira (13), na Rodovia Washington Luís (SP-310), no trecho urbano de Mirassol .

O condutor da caminhonete, um homem de 26 anos, seguia no sentido São José do Rio Preto–Mirassol quando ocorreu a colisão traseira. Segundo o motorista do caminhão, de 53 anos, ele trafegava normalmente pela faixa da direita quando ouviu o impacto. Ao verificar pelos retrovisores, viu o outro veículo capotando.

Sobrevivente

O motorista da caminhonete foi socorrido consciente pelas equipes de resgate e encaminhado a uma unidade de saúde de Mirassol com ferimentos leves. O estado de saúde dele não foi detalhado até o momento.

Já o condutor do caminhão não sofreu ferimentos.

Perícia e investigação