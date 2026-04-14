14 de abril de 2026
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ACIDENTE FATAL

Jovem de 19 anos morre após caminhonete capotar na SP-310

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Acidente violento na Rodovia Washington Luís, em Mirassol, envolveu caminhão carregado com açúcar; vítima morreu no local
Acidente violento na Rodovia Washington Luís, em Mirassol, envolveu caminhão carregado com açúcar; vítima morreu no local

Uma jovem de 19 anos perdeu a vida em um grave acidente registrado na noite de segunda-feira (13), na Rodovia Washington Luís (SP-310), no trecho urbano de Mirassol.

A vítima, identificada como Rebeca Barros Gallindo Moreira, moradora de Santo Antônio do Aracanguá, estava em uma caminhonete que colidiu contra a traseira de um caminhão carregado com açúcar, nas proximidades do acesso à Rodovia Euclides da Cunha.

Com o impacto, o veículo em que ela estava perdeu o controle e capotou várias vezes, parando no canteiro central. A jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Dinâmica do acidente

O condutor da caminhonete, um homem de 26 anos, seguia no sentido São José do Rio Preto–Mirassol quando ocorreu a colisão traseira. Segundo o motorista do caminhão, de 53 anos, ele trafegava normalmente pela faixa da direita quando ouviu o impacto. Ao verificar pelos retrovisores, viu o outro veículo capotando.

Sobrevivente

O motorista da caminhonete foi socorrido consciente pelas equipes de resgate e encaminhado a uma unidade de saúde de Mirassol com ferimentos leves. O estado de saúde dele não foi detalhado até o momento.

Já o condutor do caminhão não sofreu ferimentos.

Perícia e investigação

Equipes da Polícia Rodoviária e de resgate isolaram a área para atendimento da ocorrência. A Polícia Científica realizou os trabalhos periciais para apurar as circunstâncias do acidente.

O corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e, posteriormente, liberado para velório e sepultamento em sua cidade de origem.

O caso será investigado para esclarecer as causas da colisão.

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