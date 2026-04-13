Três empregadores com atuação em cidades da região noroeste passaram a integrar a atualização mais recente da chamada “lista suja” do trabalho escravo, divulgada pelo governo federal no último dia 6 de abril. Os registros são resultado de fiscalizações realizadas ao longo de 2025.

As ocorrências foram identificadas nos municípios de Américo de Campos, Gastão Vidigal e Magda.

O caso mais grave envolve uma propriedade em Gastão Vidigal, aproximadamente 60 km de Araçatuba, onde 29 trabalhadores foram encontrados em situação irregular durante ação de fiscalização concluída em novembro do ano passado.