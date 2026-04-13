14 de abril de 2026
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TRAGÉDIA NA REGIÃO

Casal morre após afogamento em trecho do Rio Paraná em Rubineia

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Mulher afundou ao entrar na água e namorado desapareceu ao tentar socorro
Mulher afundou ao entrar na água e namorado desapareceu ao tentar socorro

Um casal morreu após se afogar em um trecho do Rio Paraná, no município de Rubineia, na tarde deste domingo (12).

Segundo informações apuradas, Polyana Daiara Carvalho, de 30 anos, entrou na água e acabou submergindo pouco depois. Ao perceber a situação, o namorado, Alan Roberto Carmelito, de 24 anos, tentou prestar ajuda, mas também desapareceu.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Santa Fé do Sul foram acionadas para a ocorrência e realizaram buscas no local. Os corpos foram localizados a cerca de cinco metros de profundidade.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Jales, onde passam por exames que devem confirmar as causas das mortes.

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