Um casal morreu após se afogar em um trecho do Rio Paraná, no município de Rubineia, na tarde deste domingo (12).

Segundo informações apuradas, Polyana Daiara Carvalho, de 30 anos, entrou na água e acabou submergindo pouco depois. Ao perceber a situação, o namorado, Alan Roberto Carmelito, de 24 anos, tentou prestar ajuda, mas também desapareceu.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Santa Fé do Sul foram acionadas para a ocorrência e realizaram buscas no local. Os corpos foram localizados a cerca de cinco metros de profundidade.