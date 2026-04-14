14 de abril de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
SIMULACRO

Caso de falsa pistola dentro de escola mobiliza PM em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Ação rápida da PM evita tensão em unidade de Birigui após denúncia de aluna supostamente armada
Ação rápida da PM evita tensão em unidade de Birigui após denúncia de aluna supostamente armada

Uma ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (13), após denúncia de uma pessoa armada dentro de uma escola estadual no centro de Birigui.

Ao chegarem à unidade, os policiais adotaram uma abordagem cautelosa para não causar pânico entre alunos e funcionários. Durante a averiguação, foi localizada uma adolescente de 14 anos que portava, escondido na cintura, um simulacro de pistola com aparência muito semelhante a uma arma de fogo real.

Questionada, a jovem não conseguiu explicar o motivo de estar com o objeto no ambiente escolar. Diante da situação, ela foi apreendida e encaminhada às autoridades competentes, acompanhada pela responsável legal e por representantes da escola.

Ação evitou situação mais grave

A intervenção rápida da Polícia Militar foi determinante para impedir que o caso evoluísse para uma situação mais grave dentro da unidade de ensino.

A ocorrência reforça a importância das denúncias e da atuação preventiva das forças de segurança, especialmente em ambientes escolares, onde a prioridade é garantir a proteção de estudantes e profissionais.

A Polícia Militar segue destacando o compromisso com a segurança da comunidade, mantendo ações estratégicas para preservar a ordem e assegurar um ambiente tranquilo para o aprendizado.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários