Uma ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (13), após denúncia de uma pessoa armada dentro de uma escola estadual no centro de Birigui.

Ao chegarem à unidade, os policiais adotaram uma abordagem cautelosa para não causar pânico entre alunos e funcionários. Durante a averiguação, foi localizada uma adolescente de 14 anos que portava, escondido na cintura, um simulacro de pistola com aparência muito semelhante a uma arma de fogo real.

Questionada, a jovem não conseguiu explicar o motivo de estar com o objeto no ambiente escolar. Diante da situação, ela foi apreendida e encaminhada às autoridades competentes, acompanhada pela responsável legal e por representantes da escola.

Ação evitou situação mais grave