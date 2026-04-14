Uma ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (13), após denúncia de uma pessoa armada dentro de uma escola estadual no centro de Birigui.
Ao chegarem à unidade, os policiais adotaram uma abordagem cautelosa para não causar pânico entre alunos e funcionários. Durante a averiguação, foi localizada uma adolescente de 14 anos que portava, escondido na cintura, um simulacro de pistola com aparência muito semelhante a uma arma de fogo real.
Questionada, a jovem não conseguiu explicar o motivo de estar com o objeto no ambiente escolar. Diante da situação, ela foi apreendida e encaminhada às autoridades competentes, acompanhada pela responsável legal e por representantes da escola.
Ação evitou situação mais grave
A intervenção rápida da Polícia Militar foi determinante para impedir que o caso evoluísse para uma situação mais grave dentro da unidade de ensino.
A ocorrência reforça a importância das denúncias e da atuação preventiva das forças de segurança, especialmente em ambientes escolares, onde a prioridade é garantir a proteção de estudantes e profissionais.
A Polícia Militar segue destacando o compromisso com a segurança da comunidade, mantendo ações estratégicas para preservar a ordem e assegurar um ambiente tranquilo para o aprendizado.
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