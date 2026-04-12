A Câmara Municipal de Araçatuba aprovou, em regime de urgência, a criação do Dia Municipal do Cupim Casqueirado, iniciativa que reconhece um dos maiores símbolos da gastronomia local.
Com a decisão do plenário, a celebração passa a integrar o calendário oficial do município e será realizada anualmente em 12 de abril. A data faz referência ao nascimento de Sérgio Montoro, responsável pela criação do prato que se tornou tradição e atrai visitantes de diversas regiões do país.
A proposta, encaminhada pelo Executivo, tem como objetivo valorizar a cultura gastronômica de Araçatuba, fortalecer a identidade turística da cidade e incentivar a realização de eventos voltados ao setor.
Mais recursos e projetos aprovados
Além da criação da data comemorativa, os vereadores também deram aval a projetos que autorizam a abertura de créditos adicionais no orçamento municipal.
Um deles prevê reforço de R$ 813,5 mil para as secretarias de Cultura e Meio Ambiente. Já outro projeto destina cerca de R$ 1,4 milhão para áreas como Desenvolvimento Agroindustrial, Segurança Pública, Saúde e Cultura.
Saúde humanizada em pauta
Também foi aprovado o projeto de autoria do vereador Hideto Honda (PSD), que estabelece diretrizes para a Política Municipal de Atendimento Humanizado na rede pública de saúde.
A proposta busca garantir um serviço mais acolhedor e centrado no cidadão, reforçando princípios como respeito, ética e qualidade no atendimento, sem gerar custos adicionais ao município.
Nova denominação de via
Outro projeto aprovado, de autoria do vereador Gilberto “Batata” Mantovani (PSD), oficializa o nome “Antônio de Campos Sales” para uma via de acesso localizada no loteamento Chácaras de Recreio Água Limpa, às margens da Rodovia SP-463.
Votação adiada
Já a análise do projeto que prevê alimentação para professores e servidores das escolas municipais, por meio da merenda escolar, foi adiada. A decisão partiu do próprio autor, vereador Luís Boatto (Solidariedade), e o tema deve voltar à pauta na próxima sessão.
Com decisões que vão da valorização cultural ao reforço orçamentário, a sessão evidenciou pautas estratégicas para o desenvolvimento e a qualidade de vida no município.
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