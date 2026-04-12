A Câmara Municipal de Araçatuba aprovou, em regime de urgência, a criação do Dia Municipal do Cupim Casqueirado, iniciativa que reconhece um dos maiores símbolos da gastronomia local.

Com a decisão do plenário, a celebração passa a integrar o calendário oficial do município e será realizada anualmente em 12 de abril. A data faz referência ao nascimento de Sérgio Montoro, responsável pela criação do prato que se tornou tradição e atrai visitantes de diversas regiões do país.

A proposta, encaminhada pelo Executivo, tem como objetivo valorizar a cultura gastronômica de Araçatuba, fortalecer a identidade turística da cidade e incentivar a realização de eventos voltados ao setor.

Mais recursos e projetos aprovados