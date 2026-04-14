O município de Santo Antônio do Aracanguá conquistou um importante reforço para sua estrutura de atendimento a emergências. A cidade foi contemplada com um caminhão-pipa durante evento realizado nesta terça-feira (14), no Palácio dos Bandeirantes, que celebrou os 50 anos da Defesa Civil do Estado de São Paulo.
A solenidade reuniu autoridades de diversas regiões, incluindo o governador Tarcísio de Freitas, e destacou investimentos voltados ao fortalecimento das ações preventivas e de resposta a desastres.
A comitiva de Aracanguá contou com a presença do prefeito Luiz Carlos dos Reis Nonato, vereadores e integrantes da Defesa Civil municipal, que acompanharam a formalização do convênio responsável pela destinação do novo equipamento.
Reforço estratégico
O caminhão-pipa chega como peça-chave para ampliar a atuação da Defesa Civil, principalmente em situações de estiagem, combate a incêndios e apoio em ocorrências emergenciais.
Segundo o prefeito, o equipamento representa um avanço significativo na estrutura do município. “É um reforço essencial para o trabalho já desenvolvido, garantindo mais agilidade e segurança no atendimento à população, especialmente nos períodos mais críticos”, destacou.
A coordenadora operacional da Defesa Civil, Catiani Mendes, também ressaltou o impacto da conquista. De acordo com ela, o novo veículo permitirá respostas mais rápidas e eficientes, fortalecendo tanto o atendimento emergencial quanto as ações preventivas.
Investimentos em expansão
A chegada do caminhão-pipa se soma a uma série de investimentos recentes no setor. Nos últimos meses, a administração municipal já havia adquirido novos equipamentos e uma viatura modelo picape, equipada com sistema de combate a incêndio e reservatório de água.
Com isso, o município amplia de forma significativa sua capacidade operacional, consolidando a Defesa Civil como um dos pilares na proteção da população e na resposta a situações de risco.
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