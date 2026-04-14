O município de Santo Antônio do Aracanguá conquistou um importante reforço para sua estrutura de atendimento a emergências. A cidade foi contemplada com um caminhão-pipa durante evento realizado nesta terça-feira (14), no Palácio dos Bandeirantes, que celebrou os 50 anos da Defesa Civil do Estado de São Paulo.

A solenidade reuniu autoridades de diversas regiões, incluindo o governador Tarcísio de Freitas, e destacou investimentos voltados ao fortalecimento das ações preventivas e de resposta a desastres.

A comitiva de Aracanguá contou com a presença do prefeito Luiz Carlos dos Reis Nonato, vereadores e integrantes da Defesa Civil municipal, que acompanharam a formalização do convênio responsável pela destinação do novo equipamento.

Reforço estratégico