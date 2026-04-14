A Prefeitura de Birigui emitiu alerta à população após registros de tentativas de golpe envolvendo o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida.
De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, moradores relataram o recebimento de mensagens via WhatsApp solicitando o envio de documentos pessoais, inclusive informações relacionadas à condição de vulnerabilidade social. Segundo o município, esse tipo de procedimento não faz parte dos canais oficiais.
A administração municipal esclareceu que não solicita documentos por aplicativos de mensagens e também não autoriza terceiros a fazer esse tipo de contato em nome da Prefeitura.
Além disso, a Prefeitura informou que, neste momento, não há nenhum processo oficial em andamento que envolva abordagem direta aos cidadãos por meio de WhatsApp relacionada ao programa habitacional.
Orientações à população
Diante da situação, o município reforçou algumas medidas de segurança para evitar prejuízos:
- não enviar documentos pessoais a desconhecidos por aplicativos de mensagens;
- não compartilhar dados sensíveis sem confirmar a origem do contato;
- evitar clicar em links suspeitos recebidos no celular;
- buscar informações apenas em canais oficiais ou diretamente em unidades públicas de atendimento.
A Prefeitura também destacou que todas as comunicações oficiais são feitas exclusivamente por meios institucionais, como o site oficial e o Diário Oficial do Município.
O alerta funciona como reforço diante do aumento de golpes digitais e das tentativas de criminosos de se aproveitarem de programas sociais para enganar a população.
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