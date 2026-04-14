A Prefeitura de Birigui emitiu alerta à população após registros de tentativas de golpe envolvendo o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, moradores relataram o recebimento de mensagens via WhatsApp solicitando o envio de documentos pessoais, inclusive informações relacionadas à condição de vulnerabilidade social. Segundo o município, esse tipo de procedimento não faz parte dos canais oficiais.

A administração municipal esclareceu que não solicita documentos por aplicativos de mensagens e também não autoriza terceiros a fazer esse tipo de contato em nome da Prefeitura.