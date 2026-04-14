14 de abril de 2026
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BIRIGUI

Golpistas usam Minha Casa, Minha Vida e Prefeitura faz alerta

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Prefeitura de Birigui nega contatos por WhatsApp e orienta população após relatos de pedidos indevidos de documentos
Prefeitura de Birigui nega contatos por WhatsApp e orienta população após relatos de pedidos indevidos de documentos

A Prefeitura de Birigui emitiu alerta à população após registros de tentativas de golpe envolvendo o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida.

De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, moradores relataram o recebimento de mensagens via WhatsApp solicitando o envio de documentos pessoais, inclusive informações relacionadas à condição de vulnerabilidade social. Segundo o município, esse tipo de procedimento não faz parte dos canais oficiais.

A administração municipal esclareceu que não solicita documentos por aplicativos de mensagens e também não autoriza terceiros a fazer esse tipo de contato em nome da Prefeitura.

Além disso, a Prefeitura informou que, neste momento, não há nenhum processo oficial em andamento que envolva abordagem direta aos cidadãos por meio de WhatsApp relacionada ao programa habitacional.

Orientações à população

Diante da situação, o município reforçou algumas medidas de segurança para evitar prejuízos:

  • não enviar documentos pessoais a desconhecidos por aplicativos de mensagens;
  • não compartilhar dados sensíveis sem confirmar a origem do contato;
  • evitar clicar em links suspeitos recebidos no celular;
  • buscar informações apenas em canais oficiais ou diretamente em unidades públicas de atendimento.

A Prefeitura também destacou que todas as comunicações oficiais são feitas exclusivamente por meios institucionais, como o site oficial e o Diário Oficial do Município.

O alerta funciona como reforço diante do aumento de golpes digitais e das tentativas de criminosos de se aproveitarem de programas sociais para enganar a população.

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