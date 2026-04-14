O Parque do Povo foi palco de um domingo movimentado e voltado ao bem-estar da população. A Prefeitura de Birigui promoveu, no último dia 12, uma grande ação que uniu saúde, esporte, cultura e inclusão, atraindo centenas de moradores ao longo do dia.
Com uma programação diversificada, o evento reuniu atendimentos gratuitos, atividades físicas, orientações de saúde e ações educativas. O encerramento ficou por conta da dupla Gabriel & Santiago, que animou o público com um show aberto.
A iniciativa foi coordenada pelas secretarias municipais de Saúde e Esportes, com apoio de diversas pastas da administração, além de parceiros como Sesc, Sesi e UNIP.
Saúde em foco
Na área da saúde, a mobilização resultou em centenas de atendimentos. A vacinação foi um dos destaques, com 272 doses aplicadas, sendo a maioria contra a gripe.
Equipes também realizaram atendimentos voltados ao bem-estar físico e mental, incluindo práticas de automassagem, orientações sobre alimentação e atividade física, além de ações de combate ao tabagismo.
A população ainda teve acesso a testes rápidos para HIV e sífilis, todos com resultado negativo, além da distribuição de autotestes, ampliando o acesso ao diagnóstico precoce. A saúde bucal também marcou presença, com orientações e entrega de kits de higiene, enquanto a saúde da mulher realizou exames preventivos e encaminhamentos para mamografias.
Outro ponto de destaque foi a atuação da biossegurança, que levou informações sobre temas como arboviroses, escorpiões e descarte correto de medicamentos, alcançando cerca de 500 pessoas.
Inclusão e bem-estar
O evento também teve forte apelo inclusivo, com atividades voltadas ao público com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Oficinas, dinâmicas e brincadeiras estimularam o desenvolvimento cognitivo, sensorial e social de crianças e famílias.
Além disso, a ação contou com iniciativas de adoção responsável, que resultaram em novos lares para cães e gatos.
Esporte para todos
O projeto “Esporte na Rua” levou ao público uma amostra das atividades oferecidas gratuitamente pelo município. Aulas de yoga, ritmos e ginástica fizeram parte da programação, incentivando hábitos saudáveis e a prática esportiva.
A iniciativa também integrou uma mobilização internacional ligada ao Organização das Nações Unidas, em celebração ao Dia Internacional do Esporte para o Desenvolvimento e pela Paz.
Com grande participação popular e variedade de serviços, o evento reforçou a importância de ações integradas que promovam qualidade de vida, prevenção e acesso à saúde para a população.
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