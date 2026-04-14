O Parque do Povo foi palco de um domingo movimentado e voltado ao bem-estar da população. A Prefeitura de Birigui promoveu, no último dia 12, uma grande ação que uniu saúde, esporte, cultura e inclusão, atraindo centenas de moradores ao longo do dia.

Com uma programação diversificada, o evento reuniu atendimentos gratuitos, atividades físicas, orientações de saúde e ações educativas. O encerramento ficou por conta da dupla Gabriel & Santiago, que animou o público com um show aberto.

A iniciativa foi coordenada pelas secretarias municipais de Saúde e Esportes, com apoio de diversas pastas da administração, além de parceiros como Sesc, Sesi e UNIP.

Saúde em foco