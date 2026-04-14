O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) deve julgar nesta semana um caso que pode impactar diretamente o cenário político de Brejo Alegre. Está na pauta de quinta-feira (16), às 15h, o recurso eleitoral envolvendo a pré-candidata à prefeitura Maysa Rodrigues da Silva, investigada por suposto abuso de poder político nas eleições de 2024.

A ação tem origem em investigação que apura um suposto esquema de transferência irregular de eleitores para o município, com o objetivo de beneficiar candidaturas locais. O processo foi movido por Rafael Alves dos Santos, representado pelo advogado Giovani da Silva Cruz.

Condenação em primeira instância

Na primeira instância, a Justiça Eleitoral de Birigui reconheceu a existência de irregularidades e condenou Maysa Rodrigues da Silva e Higor Roberto Pereira Martins — então candidato a vereador — por abuso de poder político, declarando a inelegibilidade de ambos por oito anos.