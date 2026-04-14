Brejo Alegre, a 43 km de Araçatuba, terá duas chapas na disputa pela Prefeitura na eleição suplementar marcada para 17 de maio, convocada após a cassação do então prefeito Rafael Alves dos Santos (PSD). De um lado, estão Wilson Marques Leopoldo (MDB), como pré-candidato a prefeito, e Washington Luiz dos Santos (PSD), como vice. Do outro, Maysa Rodrigues (PSDB) encabeça a chapa ao lado de Adriano Bonilha (União Brasil), pré-candidato a vice-prefeito.

As candidaturas foram oficializadas em convenções realizadas na Câmara Municipal em dias consecutivos. No domingo (12), MDB, PSD, PV e PT confirmaram a chapa de Wilson e Washington em um evento que reuniu apoiadores, lideranças políticas e autoridades, com plenário lotado entre 9h e 12h.

Em seu discurso, Wilson destacou que a candidatura é resultado de diálogo e compromisso com o município. Washington reforçou a proposta de uma gestão pautada pela transparência e participação popular.