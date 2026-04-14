A decisão do presidente da Câmara Municipal de Birigui, Pastor Reginaldo (PL), de indeferir um pedido de uso da Tribuna Livre gerou questionamentos e críticas nesta semana. A solicitação havia sido protocolada pelo professor e militante do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Renato Gomes dos Reis, que pretendia se manifestar durante a sessão ordinária desta terça-feira (14).

No documento encaminhado ao Legislativo, Renato solicitava espaço com base na resolução que regulamenta a Tribuna Livre na Casa, com o objetivo de abordar o tema “CP: reflexões sobre a questão da parcialidade”.

Segundo o professor, apesar de atender aos requisitos formais previstos, o pedido não foi autorizado pela presidência da Câmara, o que levantou debates sobre transparência e participação popular no Legislativo municipal.

Indignação