Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na tarde dessa segunda-feira (13), após a Polícia Militar descobrir um caso de cárcere privado ligado a um suposto “tribunal do crime” no bairro Mão Divina, em Araçatuba.

A ação policial teve início após uma denúncia apontar que uma pessoa estaria sendo mantida em cativeiro em uma residência na rua Fiorgi Bulgarelli.

Segundo as informações, o local seria utilizado por indivíduos associados a uma organização criminosa para julgar e punir supostos infratores.