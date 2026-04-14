Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na tarde dessa segunda-feira (13), após a Polícia Militar descobrir um caso de cárcere privado ligado a um suposto “tribunal do crime” no bairro Mão Divina, em Araçatuba.
A ação policial teve início após uma denúncia apontar que uma pessoa estaria sendo mantida em cativeiro em uma residência na rua Fiorgi Bulgarelli.
Segundo as informações, o local seria utilizado por indivíduos associados a uma organização criminosa para julgar e punir supostos infratores.
Quando chegaram ao endereço, os policiais encontraram o suspeito do lado de fora do imóvel.
Durante a abordagem, foi apreendido com ele um objeto metálico do tipo chaira, considerado potencialmente perigoso.
Na vistoria da casa, os agentes localizaram a vítima, de 36 anos, que afirmou estar sendo mantida contra a própria vontade. Ele relatou que foi sequestrado por um casal em um veículo GM Astra vermelho, após ser acusado de participação na morte de uma mulher ocorrida no último domingo (12).
Ainda segundo o depoimento, o refém foi agredido antes de ser levado ao imóvel, onde passou a sofrer ameaças constantes.
Ele afirmou que o acusado era o responsável por sua vigilância e teria dito que sairia para buscar uma arma de fogo, com a intenção de executá-lo.
Uma testemunha reforçou a versão apresentada, relatando que viu a vítima chegar ao local acompanhada pelo casal. O endereço, conforme informado, é conhecido pela presença frequente de usuários de drogas.
Diante da situação, os policiais confirmaram o crime de cárcere privado em andamento e efetuaram a prisão em flagrante do suspeito.
Ele foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu detido à disposição da Justiça.
O caso agora segue sob investigação da Polícia Civil, que trabalha para identificar e prender os demais envolvidos na ação criminosa.
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