Uma fiscalização ambiental realizada nessa segunda-feira (13), em Murutinga do Sul, resultou na aplicação de multa a um morador por manter aves silvestres nativas em cativeiro de forma irregular.

Durante a vistoria, as equipes identificaram duas aves, um curió e um pássaro-preto, mantidas sem a devida anilha de identificação, o que caracteriza infração ambiental. Segundo os agentes, o responsável é registrado como criador amador no sistema oficial, porém informou que outros exemplares cadastrados haviam morrido e que a situação ainda não havia sido atualizada na plataforma, sendo concedido prazo para regularização.

Diante da irregularidade encontrada, foi aplicada multa no valor de R$ 1 mil, conforme legislação ambiental vigente. As aves apreendidas foram devolvidas à natureza por apresentarem comportamento silvestre, enquanto as gaiolas utilizadas foram inutilizadas e descartadas.