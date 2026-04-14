Uma fiscalização ambiental realizada nessa segunda-feira (13), em Murutinga do Sul, resultou na aplicação de multa a um morador por manter aves silvestres nativas em cativeiro de forma irregular.
Durante a vistoria, as equipes identificaram duas aves, um curió e um pássaro-preto, mantidas sem a devida anilha de identificação, o que caracteriza infração ambiental. Segundo os agentes, o responsável é registrado como criador amador no sistema oficial, porém informou que outros exemplares cadastrados haviam morrido e que a situação ainda não havia sido atualizada na plataforma, sendo concedido prazo para regularização.
Diante da irregularidade encontrada, foi aplicada multa no valor de R$ 1 mil, conforme legislação ambiental vigente. As aves apreendidas foram devolvidas à natureza por apresentarem comportamento silvestre, enquanto as gaiolas utilizadas foram inutilizadas e descartadas.
A ocorrência também será encaminhada à Polícia Civil para as providências cabíveis na esfera penal. O responsável recebeu orientações sobre a importância do cumprimento das normas de proteção à fauna.
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