Uma ação rápida da Guarda Civil Municipal frustrou um esquema de fraude em um caixa eletrônico no centro de Birigui, na manhã deste sábado (11).
A equipe foi acionada após usuários relatarem que seus cartões haviam ficado presos em um terminal de autoatendimento de uma agência bancária. Ao chegarem ao local, os guardas iniciaram a verificação do equipamento.
Durante a análise, os agentes perceberam que o caixa apresentava funcionamento irregular. Ao aprofundarem a inspeção, identificaram um dispositivo instalado de forma clandestina no interior do terminal - mecanismo usado para reter cartões das vítimas e possibilitar a ação de criminosos.
Com o uso de ferramentas, a equipe conseguiu retirar o equipamento fraudulento, impedindo a continuidade do golpe.
Uma das vítimas, identificada como CTMN, de 54 anos, teve o cartão retido pelo dispositivo e acompanhou a equipe até a delegacia, junto ao representante da agência bancária. O caso foi registrado como furto mediante fraude.
Apesar da ação, nenhum suspeito foi preso até o momento. A Polícia Civil deve investigar o caso para identificar os responsáveis pelo esquema.
A Guarda Civil Municipal reforça o alerta para que a população redobre a atenção ao utilizar caixas eletrônicos e comunique imediatamente qualquer irregularidade, destacando que a rápida intervenção foi essencial para evitar novos prejuízos.
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