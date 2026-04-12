Uma ação rápida da Guarda Civil Municipal frustrou um esquema de fraude em um caixa eletrônico no centro de Birigui, na manhã deste sábado (11).

A equipe foi acionada após usuários relatarem que seus cartões haviam ficado presos em um terminal de autoatendimento de uma agência bancária. Ao chegarem ao local, os guardas iniciaram a verificação do equipamento.

Durante a análise, os agentes perceberam que o caixa apresentava funcionamento irregular. Ao aprofundarem a inspeção, identificaram um dispositivo instalado de forma clandestina no interior do terminal - mecanismo usado para reter cartões das vítimas e possibilitar a ação de criminosos.