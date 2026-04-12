O abastecimento de água em Araçatuba deve ser restabelecido de forma progressiva ao longo deste domingo 12, após os trabalhos de reparo realizados na rede de distribuição.
De acordo com a concessionária responsável pelo serviço, a manutenção na adutora foi concluída, permitindo a retomada do envio de água aos reservatórios da cidade. No entanto, o retorno não ocorre de forma imediata em todos os bairros, já que o sistema precisa passar por um processo de pressurização.
A expectativa é de que, com o avanço da recuperação do sistema, o fornecimento seja normalizado gradativamente, alcançando primeiro as regiões mais baixas e, posteriormente, os pontos mais elevados.
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Durante os últimos dias, moradores enfrentaram dificuldades com a falta de água em diferentes regiões do município, situação provocada pelo problema estrutural na adutora, considerada uma das principais responsáveis pelo abastecimento local.
Especialistas explicam que, mesmo após o conserto, o tempo de recuperação da rede pode variar, já que é necessário restabelecer a pressão de forma controlada para evitar novos danos na tubulação.
A orientação à população é para que o consumo seja feito de maneira consciente até a completa normalização do sistema, evitando desperdícios e priorizando o uso essencial.
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