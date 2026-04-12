O abastecimento de água em Araçatuba deve ser restabelecido de forma progressiva ao longo deste domingo 12, após os trabalhos de reparo realizados na rede de distribuição.

De acordo com a concessionária responsável pelo serviço, a manutenção na adutora foi concluída, permitindo a retomada do envio de água aos reservatórios da cidade. No entanto, o retorno não ocorre de forma imediata em todos os bairros, já que o sistema precisa passar por um processo de pressurização.

A expectativa é de que, com o avanço da recuperação do sistema, o fornecimento seja normalizado gradativamente, alcançando primeiro as regiões mais baixas e, posteriormente, os pontos mais elevados.