Uma bebê de apenas 1 ano foi levada à delegacia pela mãe, após apresentar hematomas pelo corpo e uma fratura no nariz ao retornar da creche, em Valentim Gentil, a aproximadamente 110 km de Araçatuba. O registro da ocorrência foi feito na última sexta-feira (10), depois que exames médicos confirmaram a lesão. O caso foi divulgado nessa segunda-feira (13).

De acordo com informações da família, a criança frequenta a unidade desde o início deste ano. Na tarde de quinta-feira (9), o pai recebeu uma ligação da creche informando que a menina havia caído e machucado o nariz.

Ao buscar a filha, por volta das 15h, os responsáveis notaram inchaço e vermelhidão no rosto, além de marcas pelo corpo. A bebê foi encaminhada a uma unidade de saúde em Votuporanga, onde um exame de raio-X constatou a fratura no nariz.