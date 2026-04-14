Uma bebê de apenas 1 ano foi levada à delegacia pela mãe, após apresentar hematomas pelo corpo e uma fratura no nariz ao retornar da creche, em Valentim Gentil, a aproximadamente 110 km de Araçatuba. O registro da ocorrência foi feito na última sexta-feira (10), depois que exames médicos confirmaram a lesão. O caso foi divulgado nessa segunda-feira (13).
De acordo com informações da família, a criança frequenta a unidade desde o início deste ano. Na tarde de quinta-feira (9), o pai recebeu uma ligação da creche informando que a menina havia caído e machucado o nariz.
Ao buscar a filha, por volta das 15h, os responsáveis notaram inchaço e vermelhidão no rosto, além de marcas pelo corpo. A bebê foi encaminhada a uma unidade de saúde em Votuporanga, onde um exame de raio-X constatou a fratura no nariz.
No dia seguinte, a família retornou à creche em busca de esclarecimentos. Segundo relato da mãe, a direção informou que não presenciou o ocorrido. Já a cuidadora responsável afirmou que a criança teria tropeçado em um tatame e batido o rosto contra a parede.
Ainda conforme a cuidadora, não houve sangramento e o impacto aparentava ser leve. A explicação, porém, foi contestada pela família, principalmente diante da gravidade da lesão. Outro ponto levantado foi a ausência de câmeras de monitoramento no local.
Em nota, a prefeitura informou que acompanha o caso, prestou solidariedade à família e iniciou a apuração dos fatos. Também foi informado que a unidade está passando por instalação de câmeras em todas as salas. A criança passou por exame de corpo de delito, e o caso segue sob investigação.
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