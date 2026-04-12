Uma discussão violenta terminou com uma jovem de 21 anos ferida a golpe de faca na tarde deste sábado (11), no bairro João Crevelaro, em Birigui.

Segundo informações apuradas pela reportagem, a Polícia Militar foi acionada após o Pronto-socorro Municipal comunicar a entrada de uma paciente com ferimento provocado por arma branca. No local, os agentes encontraram os envolvidos - um casal que vive em união estável.

O episódio aconteceu na residência dos pais da jovem. De acordo com os relatos, um homem, conhecido da família, iniciou uma discussão que rapidamente saiu do controle. Durante o desentendimento, ele passou a atacar o companheiro da vítima com uma faca. Em meio à agressão, um dos golpes acabou atingindo a jovem no braço esquerdo.