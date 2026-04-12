Uma discussão violenta terminou com uma jovem de 21 anos ferida a golpe de faca na tarde deste sábado (11), no bairro João Crevelaro, em Birigui.
Segundo informações apuradas pela reportagem, a Polícia Militar foi acionada após o Pronto-socorro Municipal comunicar a entrada de uma paciente com ferimento provocado por arma branca. No local, os agentes encontraram os envolvidos - um casal que vive em união estável.
O episódio aconteceu na residência dos pais da jovem. De acordo com os relatos, um homem, conhecido da família, iniciou uma discussão que rapidamente saiu do controle. Durante o desentendimento, ele passou a atacar o companheiro da vítima com uma faca. Em meio à agressão, um dos golpes acabou atingindo a jovem no braço esquerdo.
Ela recebeu atendimento médico imediato e precisou passar por sutura. Apesar da gravidade do corte, não houve comprometimento de artérias, segundo avaliação médica.
O companheiro da vítima também se feriu, sofrendo escoriações nas pernas e nos pés ao tentar intervir e proteger a jovem durante o ataque.
Após o ocorrido, a Polícia registrou a ocorrência, ouviu os envolvidos e prestou orientações. O suspeito fugiu e não havia sido localizado até a publicação desta matéria. O caso será investigado pela Polícia Civil.
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