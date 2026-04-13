14 de abril de 2026
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COMBATE AO CRIME

Moto furtada é encontrada e homem é preso em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Veículo estava na rua; suspeito disse ter comprado por R$ 5 mil sem saber da origem ilegal
Veículo estava na rua; suspeito disse ter comprado por R$ 5 mil sem saber da origem ilegal

Um homem identificado pelas iniciais S.D.S. foi preso em flagrante por receptação na tarde desta segunda-feira (13), na região central de Birigui, após ser encontrado com uma motocicleta furtada.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela rua Anhanguera, por volta das 12h10, quando avistou uma motocicleta verde estacionada em via pública com características semelhantes a um veículo furtado recentemente no município.

Diante da suspeita, os policiais consultaram a placa e constataram que a moto, na verdade, era produto de furto ocorrido anteriormente na cidade, registrado em 2022.

Durante a averiguação, os policiais fizeram contato com moradores de uma residência próxima. No local, o suspeito assumiu ser o responsável pelo veículo. Questionado, ele afirmou ter adquirido a motocicleta de um suposto patrão, pelo valor de R$ 5 mil, pagos de forma parcelada, alegando desconhecer a procedência ilícita.

Diante dos fatos, o homem foi detido e encaminhado à delegacia, com apoio de outras equipes. A autoridade policial de plantão ratificou a prisão em flagrante por receptação, e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

A motocicleta foi apreendida e deverá ser devolvida ao proprietário.

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