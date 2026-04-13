Um homem identificado pelas iniciais S.D.S. foi preso em flagrante por receptação na tarde desta segunda-feira (13), na região central de Birigui, após ser encontrado com uma motocicleta furtada.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela rua Anhanguera, por volta das 12h10, quando avistou uma motocicleta verde estacionada em via pública com características semelhantes a um veículo furtado recentemente no município.

Diante da suspeita, os policiais consultaram a placa e constataram que a moto, na verdade, era produto de furto ocorrido anteriormente na cidade, registrado em 2022.