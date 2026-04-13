A crise no abastecimento de água em Araçatuba ganhou novos desdobramentos após a Prefeitura solicitar a aplicação de multa contra a concessionária GS Inima Samar. A medida foi encaminhada à Agência Reguladora e Fiscalizadora DAEA (AGRF-DAEA) em razão da interrupção no fornecimento que atingiu 21 bairros da cidade.

De acordo com a administração municipal, o problema começou por volta das 23h do dia 8 de abril, após o rompimento de uma adutora sobre o Córrego Machadinho. O reparo só foi concluído às 13h de sábado (11), totalizando cerca de 40 horas de trabalho até a solução emergencial.

Durante esse período, milhares de moradores e comerciantes foram impactados diretamente pela falta de água. A Prefeitura classificou a situação como “inadmissível” e destacou que a concessionária atua no município há 14 anos, integrando um grupo internacional de grande porte no setor de saneamento.