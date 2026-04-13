A crise no abastecimento de água em Araçatuba ganhou novos desdobramentos após a Prefeitura solicitar a aplicação de multa contra a concessionária GS Inima Samar. A medida foi encaminhada à Agência Reguladora e Fiscalizadora DAEA (AGRF-DAEA) em razão da interrupção no fornecimento que atingiu 21 bairros da cidade.
De acordo com a administração municipal, o problema começou por volta das 23h do dia 8 de abril, após o rompimento de uma adutora sobre o Córrego Machadinho. O reparo só foi concluído às 13h de sábado (11), totalizando cerca de 40 horas de trabalho até a solução emergencial.
Durante esse período, milhares de moradores e comerciantes foram impactados diretamente pela falta de água. A Prefeitura classificou a situação como “inadmissível” e destacou que a concessionária atua no município há 14 anos, integrando um grupo internacional de grande porte no setor de saneamento.
Em nota, o Executivo informou que, desde o início da ocorrência, cobrou agilidade da empresa e agora exige medidas mais rigorosas. Além da multa, o município solicitou que a agência reguladora determine prazo imediato para a normalização completa do serviço e a apresentação de um relatório técnico detalhado, com a indicação das falhas e das soluções definitivas.
Outro ponto cobrado é a identificação de áreas críticas do sistema, como a adutora responsável pelo abastecimento do Reservatório Bom Tempo, além da elaboração de um plano efetivo para evitar novos episódios.
Nossa equipe de jornalismo entrou em contato com a GS Inima Samar para obter um posicionamento atualizado sobre as medidas adotadas e as possíveis sanções, mas, até o momento, não houve retorno.
Abastecimento começa a ser retomado
Em atualização divulgada nesta segunda-feira (13), a concessionária informou que o fornecimento de água já foi restabelecido nos bairros atendidos pelo Reservatório Bom Tempo. No entanto, a normalização ocorreu de forma gradual, já que todo o sistema precisou ser reabastecido após o esvaziamento completo da rede.
A empresa explicou que a estrutura anterior da adutora colapsou durante uma forte chuva na noite do dia 8 de abril. Desde então, equipes trabalharam de forma ininterrupta para implantar uma estrutura provisória de concreto no local, permitindo a retomada do abastecimento.
Segundo a Samar, essa estrutura emergencial segue sendo monitorada e reforçada, enquanto um projeto definitivo para uma nova travessia sobre o córrego já está em desenvolvimento.
Medidas emergenciais continuam
Mesmo com a retomada do fornecimento, a concessionária mantém a disponibilização de caminhões-pipa para atender situações emergenciais, com prioridade para escolas, unidades de saúde e pessoas em condição de vulnerabilidade, como idosos e acamados.
A Prefeitura reforçou que seguirá acompanhando o caso e não descarta novas medidas para responsabilizar a empresa e garantir a continuidade de um serviço essencial à população.
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