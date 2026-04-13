14 de abril de 2026
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SAÚDE DA MULHER

Carreta da mamografia inicia atendimentos nesta terça em Birigui

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Birigui
Unidade móvel do programa estadual ficará na cidade até 25 de abril com exames gratuitos pelo SUS
Unidade móvel do programa estadual ficará na cidade até 25 de abril com exames gratuitos pelo SUS

Birigui começa a receber, a partir de amanhã, terça-feira (14), a unidade móvel de mamografia do programa estadual “Mulheres de Peito”. A ação, vinculada ao Governo do Estado de São Paulo, oferece exames gratuitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e segue até o dia 25 de abril.

A carreta ficará instalada no Centro de Convenções da Prefeitura, na avenida Youssef Ismail Mansour, nº 1038. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. No feriado de 21 de abril, não haverá serviço.

A estimativa é de realização de cerca de 50 exames por dia durante a semana e aproximadamente 25 aos sábados, conforme a capacidade operacional da unidade móvel.

O serviço é direcionado a mulheres a partir dos 35 anos, seguindo critérios técnicos definidos pelo programa. Para realizar o exame, é necessário respeitar o intervalo mínimo de um ano em relação à última mamografia, salvo em casos com indicação médica.

O acesso ao atendimento ocorre mediante encaminhamento pelo SUS. Para isso, as interessadas devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência para solicitação do exame.

Quanto à documentação, mulheres entre 35 e 49 anos e acima de 74 anos precisam apresentar pedido médico, além de RG e Cartão SUS. Já para a faixa de 50 a 74 anos, é exigida a apresentação de RG e Cartão SUS.

A mamografia é considerada um dos principais exames para identificação precoce do câncer de mama, contribuindo para ampliar as possibilidades de tratamento em estágios iniciais da doença.

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