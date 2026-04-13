Birigui começa a receber, a partir de amanhã, terça-feira (14), a unidade móvel de mamografia do programa estadual “Mulheres de Peito”. A ação, vinculada ao Governo do Estado de São Paulo, oferece exames gratuitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e segue até o dia 25 de abril.
A carreta ficará instalada no Centro de Convenções da Prefeitura, na avenida Youssef Ismail Mansour, nº 1038. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. No feriado de 21 de abril, não haverá serviço.
A estimativa é de realização de cerca de 50 exames por dia durante a semana e aproximadamente 25 aos sábados, conforme a capacidade operacional da unidade móvel.
O serviço é direcionado a mulheres a partir dos 35 anos, seguindo critérios técnicos definidos pelo programa. Para realizar o exame, é necessário respeitar o intervalo mínimo de um ano em relação à última mamografia, salvo em casos com indicação médica.
O acesso ao atendimento ocorre mediante encaminhamento pelo SUS. Para isso, as interessadas devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência para solicitação do exame.
Quanto à documentação, mulheres entre 35 e 49 anos e acima de 74 anos precisam apresentar pedido médico, além de RG e Cartão SUS. Já para a faixa de 50 a 74 anos, é exigida a apresentação de RG e Cartão SUS.
A mamografia é considerada um dos principais exames para identificação precoce do câncer de mama, contribuindo para ampliar as possibilidades de tratamento em estágios iniciais da doença.
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