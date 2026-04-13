Birigui começa a receber, a partir de amanhã, terça-feira (14), a unidade móvel de mamografia do programa estadual “Mulheres de Peito”. A ação, vinculada ao Governo do Estado de São Paulo, oferece exames gratuitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e segue até o dia 25 de abril.

A carreta ficará instalada no Centro de Convenções da Prefeitura, na avenida Youssef Ismail Mansour, nº 1038. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. No feriado de 21 de abril, não haverá serviço.

A estimativa é de realização de cerca de 50 exames por dia durante a semana e aproximadamente 25 aos sábados, conforme a capacidade operacional da unidade móvel.