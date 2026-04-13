A Secretaria Municipal de Segurança Pública de Birigui realizou, na última semana, uma agenda institucional em Araçatuba com representantes das forças estaduais de segurança. O objetivo foi discutir mecanismos de integração e alinhar procedimentos operacionais entre os órgãos que atuam no município.

Durante a agenda, o secretário Vagner Freire participou de reunião no Comando de Policiamento do Interior (CPI-10). Na sequência, esteve na Delegacia Seccional da Polícia Civil, onde também foram abordadas estratégias conjuntas.

Entre os pontos tratados estiveram o compartilhamento de informações de inteligência, a padronização de fluxos de comunicação e o planejamento de ações integradas voltadas à prevenção e repressão de crimes.