A Secretaria Municipal de Segurança Pública de Birigui realizou, na última semana, uma agenda institucional em Araçatuba com representantes das forças estaduais de segurança. O objetivo foi discutir mecanismos de integração e alinhar procedimentos operacionais entre os órgãos que atuam no município.
Durante a agenda, o secretário Vagner Freire participou de reunião no Comando de Policiamento do Interior (CPI-10). Na sequência, esteve na Delegacia Seccional da Polícia Civil, onde também foram abordadas estratégias conjuntas.
Entre os pontos tratados estiveram o compartilhamento de informações de inteligência, a padronização de fluxos de comunicação e o planejamento de ações integradas voltadas à prevenção e repressão de crimes.
A iniciativa ocorre no contexto de políticas públicas que buscam ampliar a coordenação entre Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Municipal, com foco na otimização de recursos e maior eficiência operacional.
De acordo com a administração municipal, a proposta é manter canais institucionais permanentes entre os órgãos de segurança, além de investir em tecnologia e capacitação técnica, como forma de aprimorar a atuação conjunta no município.
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