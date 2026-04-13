Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite de domingo (12), suspeito de tentativa de homicídio, em Auriflama.

De acordo com a corporação, a equipe foi acionada por meio do telefone de emergência 190 para atender uma ocorrência de briga envolvendo várias pessoas na região central da cidade. Durante o chamado, havia a informação de que um dos envolvidos estaria armado com uma faca.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito já imobilizado por populares. Segundo relatos, ele teria tentado atacar diversas pessoas durante a confusão.