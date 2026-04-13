16 de abril de 2026
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VIOLÊNCIA

Homem é preso após tentativa de homicídio em Auriflama

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Suspeito foi contido por populares após confusão com faca, no Centro
Suspeito foi contido por populares após confusão com faca, no Centro

Um homem foi preso pela Polícia Militar na noite de domingo (12), suspeito de tentativa de homicídio, em Auriflama.

De acordo com a corporação, a equipe foi acionada por meio do telefone de emergência 190 para atender uma ocorrência de briga envolvendo várias pessoas na região central da cidade. Durante o chamado, havia a informação de que um dos envolvidos estaria armado com uma faca.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o suspeito já imobilizado por populares. Segundo relatos, ele teria tentado atacar diversas pessoas durante a confusão.

Diante da situação, o homem foi encaminhado ao plantão policial, onde permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça.

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