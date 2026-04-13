A Câmara Municipal de Birigui realiza nesta terça-feira (14), às 19h, a nona sessão ordinária do ano com uma pauta composta por 10 projetos. Entre os temas em destaque, está o projeto que trata da retificação de áreas de terras no loteamento Residencial Veneza, medida considerada essencial para a regularização urbanística e fundiária do município.

O projeto prevê ajustes no sistema viário, além da reorganização de áreas verdes e institucionais, por meio de desmembramentos, desafetações e englobamentos. A proposta busca alinhar o loteamento ao planejamento urbano aprovado, garantindo segurança jurídica e melhor definição dos espaços públicos e privados.

Outro ponto importante da matéria é a regulamentação de parte das vias dos sistemas viários, necessária para consolidar a malha urbana e permitir o correto aproveitamento das áreas já ocupadas. A iniciativa também contribui para adequar o uso do solo à infraestrutura existente, promovendo organização e desenvolvimento ordenado da cidade.