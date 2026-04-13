Taquaritinga e Penapolense ficaram no empate por 1 a 1 neste sábado, no estádio Taquarão, pelo confronto de ida das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A4. O resultado deixou a decisão totalmente aberta, mas com leve vantagem para a equipe de Penápolis.
O time da casa saiu na frente ainda na etapa inicial, com Caio, que aproveitou vacilo defensivo, passou pelo goleiro e balançou as redes. O gol deu tranquilidade ao Taquaritinga, que controlou parte do primeiro tempo em um jogo marcado por equilíbrio e poucas chances claras.
Na segunda etapa, o Penapolense voltou mais ofensivo e passou a pressionar em busca do empate. A equipe visitante cresceu na partida, mas encontrou dificuldades para furar a defesa adversária durante boa parte do tempo.
A igualdade no placar veio apenas nos acréscimos. Aos 46 minutos, após lançamento para a área, a bola sobrou para Brendon, que finalizou para garantir o empate e mudar o cenário do confronto.
Com o resultado, o Penapolense, dono de melhor campanha na primeira fase, precisa apenas de um novo empate no jogo de volta para avançar à semifinal. Já o Taquaritinga terá de vencer fora de casa para seguir na competição. A partida decisiva acontece no próximo sábado, às 19h, em Penápolis.
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