Taquaritinga e Penapolense ficaram no empate por 1 a 1 neste sábado, no estádio Taquarão, pelo confronto de ida das quartas de final do Campeonato Paulista da Série A4. O resultado deixou a decisão totalmente aberta, mas com leve vantagem para a equipe de Penápolis.

O time da casa saiu na frente ainda na etapa inicial, com Caio, que aproveitou vacilo defensivo, passou pelo goleiro e balançou as redes. O gol deu tranquilidade ao Taquaritinga, que controlou parte do primeiro tempo em um jogo marcado por equilíbrio e poucas chances claras.

Na segunda etapa, o Penapolense voltou mais ofensivo e passou a pressionar em busca do empate. A equipe visitante cresceu na partida, mas encontrou dificuldades para furar a defesa adversária durante boa parte do tempo.