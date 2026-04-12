Uma operação do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) terminou com a prisão de um homem na noite deste sábado (11), durante fiscalização na rodovia Assis Chateaubriand, em Penápolis.

A abordagem ocorreu por volta das 23h20, no km 300, durante uma ação integrada entre a Polícia Militar Rodoviária e a FICCO. Os policiais pararam um veículo Ford Ka e, ao realizarem a vistoria, encontraram uma garrafa térmica com 42 ampolas de medicamentos para emagrecimento, sem documentação fiscal e de origem estrangeira.

Segundo a polícia, os produtos eram provenientes do Paraguai, o que caracteriza crime de contrabando. O motorista, morador do estado de Goiás e sem antecedentes criminais, foi preso em flagrante.