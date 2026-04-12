Uma denúncia anônima levou a Guarda Civil Municipal a desmontar um esquema irregular em uma casa aparentemente abandonada, na Vila Guanabara, em Birigui, na tarde deste sábado (11).

Segundo o registro da ocorrência, o imóvel vinha sendo frequentado por diversos indivíduos e levantava suspeitas de servir como ponto de uso de entorpecentes e armazenamento de objetos de origem ilícita .

Ao chegar ao local, os agentes encontraram o portão aberto e sinais claros de ocupação, como cortinas instaladas e movimentação interna. Diante da situação, a equipe entrou na residência e abordou três homens que estavam no interior do imóvel.