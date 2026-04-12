Uma denúncia anônima levou a Guarda Civil Municipal a desmontar um esquema irregular em uma casa aparentemente abandonada, na Vila Guanabara, em Birigui, na tarde deste sábado (11).
Segundo o registro da ocorrência, o imóvel vinha sendo frequentado por diversos indivíduos e levantava suspeitas de servir como ponto de uso de entorpecentes e armazenamento de objetos de origem ilícita .
Ao chegar ao local, os agentes encontraram o portão aberto e sinais claros de ocupação, como cortinas instaladas e movimentação interna. Diante da situação, a equipe entrou na residência e abordou três homens que estavam no interior do imóvel.
Os suspeitos foram identificados como TS, 45 anos, LAP, 29 anos, e ECV, 39 anos. Nenhum deles apresentou vínculo com a propriedade, levantando ainda mais suspeitas sobre a ocupação irregular.
Durante a vistoria, os agentes encontraram diversos objetos sem comprovação de origem, incluindo ferramentas, cabos elétricos, equipamentos e até uma câmera de segurança, itens que podem estar ligados a furtos recentes na região
Além disso, foi constatado que o local utilizava ligações clandestinas tanto de energia elétrica quanto de água. Técnicos confirmaram o furto de energia, enquanto uma ligação irregular de água havia sido instalada para burlar o bloqueio do fornecimento.
Diante dos fatos, todo o material foi apreendido e encaminhado ao plantão policial. Parte dos objetos foi reconhecida e devolvida ao proprietário, que compareceu à delegacia.
O trio foi detido e conduzido para as providências legais. O caso segue sob investigação para apurar a origem dos materiais e possível ligação com outros crimes patrimoniais na cidade.
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