13 de abril de 2026
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COMBATE AO CRIME

Esquema ilegal em casa invadida em Birigui é desmontado pela GCM

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação

Uma denúncia anônima levou a Guarda Civil Municipal a desmontar um esquema irregular em uma casa aparentemente abandonada, na Vila Guanabara, em Birigui, na tarde deste sábado (11).

Segundo o registro da ocorrência, o imóvel vinha sendo frequentado por diversos indivíduos e levantava suspeitas de servir como ponto de uso de entorpecentes e armazenamento de objetos de origem ilícita .

Ao chegar ao local, os agentes encontraram o portão aberto e sinais claros de ocupação, como cortinas instaladas e movimentação interna. Diante da situação, a equipe entrou na residência e abordou três homens que estavam no interior do imóvel.

Os suspeitos foram identificados como TS, 45 anos, LAP, 29 anos, e ECV, 39 anos. Nenhum deles apresentou vínculo com a propriedade, levantando ainda mais suspeitas sobre a ocupação irregular.

Durante a vistoria, os agentes encontraram diversos objetos sem comprovação de origem, incluindo ferramentas, cabos elétricos, equipamentos e até uma câmera de segurança, itens que podem estar ligados a furtos recentes na região

Além disso, foi constatado que o local utilizava ligações clandestinas tanto de energia elétrica quanto de água. Técnicos confirmaram o furto de energia, enquanto uma ligação irregular de água havia sido instalada para burlar o bloqueio do fornecimento.

Diante dos fatos, todo o material foi apreendido e encaminhado ao plantão policial. Parte dos objetos foi reconhecida e devolvida ao proprietário, que compareceu à delegacia.

O trio foi detido e conduzido para as providências legais. O caso segue sob investigação para apurar a origem dos materiais e possível ligação com outros crimes patrimoniais na cidade.

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