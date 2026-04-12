Uma ocorrência registrada na madrugada deste domingo (12) terminou com a recuperação de uma motocicleta furtada e cenas de correria em um ponto já conhecido por movimentação suspeita em Birigui.
De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, a equipe realizava patrulhamento preventivo pela região do bairro Mônaco, quando se deparou com um grande aglomerado de pessoas consumindo bebidas alcoólicas na via pública. O local, segundo denúncias anteriores, é frequentemente associado a reuniões com possível uso de entorpecentes.
Ao perceberem a aproximação da viatura, vários indivíduos tentaram fugir, o que aumentou a tensão da ocorrência. Ainda assim, os agentes conseguiram abordar algumas pessoas para averiguação, mas nada de ilícito foi encontrado com elas.
Durante a fiscalização nos arredores, os agentes encontraram uma motocicleta estacionada nas proximidades, que apresentava registro de furto. O veículo, uma Honda CG 125 Titan, foi confirmado como produto de crime.
Apesar da descoberta, não foi possível identificar quem estava em posse da motocicleta no momento da abordagem, já que os suspeitos haviam se dispersado rapidamente ao notar a presença da equipe.
Diante da situação, o veículo foi apreendido e encaminhado ao plantão policial para as providências legais e posterior devolução ao proprietário.
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