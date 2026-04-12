Uma ocorrência registrada na madrugada deste domingo (12) terminou com a recuperação de uma motocicleta furtada e cenas de correria em um ponto já conhecido por movimentação suspeita em Birigui.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal, a equipe realizava patrulhamento preventivo pela região do bairro Mônaco, quando se deparou com um grande aglomerado de pessoas consumindo bebidas alcoólicas na via pública. O local, segundo denúncias anteriores, é frequentemente associado a reuniões com possível uso de entorpecentes.

Ao perceberem a aproximação da viatura, vários indivíduos tentaram fugir, o que aumentou a tensão da ocorrência. Ainda assim, os agentes conseguiram abordar algumas pessoas para averiguação, mas nada de ilícito foi encontrado com elas.