A Justiça de Birigui determinou o afastamento do vereador Marcos Antônio Santos, o Marcos da Ripada (UB), da Comissão Processante (CP) responsável por apurar supostas irregularidades em uma obra ligada a um loteamento particular.

A medida foi concedida em caráter liminar após pedido apresentado pela prefeita Samanta Borini (PSD), por meio de mandado de segurança. Na decisão, a magistrada destacou indícios de comprometimento da imparcialidade do parlamentar, uma vez que ele teria participado diretamente de diligências que deram origem à denúncia investigada.

Com isso, todos os atos praticados por ele à frente da comissão foram invalidados, incluindo a notificação encaminhada à prefeita para apresentação de defesa no processo.