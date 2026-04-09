Os inscritos no processo seletivo simplificado da Prefeitura de Araçatuba, voltado à contratação temporária de profissionais da área da educação, realizam as provas objetivas neste domingo (12). A organização do certame é da Fundação Vunesp, e a seleção prevê duas vagas imediatas para motorista, além de formação de cadastro reserva para outras funções com exigência que varia do ensino fundamental incompleto ao nível superior.

A aplicação será dividida em dois turnos. Pela manhã, participam os candidatos aos cargos de agente escolar, oficial administrativo escolar, PEB I, PEB II Arte e PEB II Educação Física. Os portões serão fechados às 7h40, com início das provas às 8h. No período da tarde, a avaliação será para motorista, secretário de escola, agente de desenvolvimento infantil e PEB II Educação Especial, com fechamento dos portões às 13h40 e início às 14h.

A prova objetiva terá duração de três horas, sendo obrigatória a permanência mínima de duas horas em sala. A recomendação é que os participantes cheguem com antecedência para evitar imprevistos, já que não será permitida a entrada após o fechamento dos portões.