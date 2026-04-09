Os inscritos no processo seletivo simplificado da Prefeitura de Araçatuba, voltado à contratação temporária de profissionais da área da educação, realizam as provas objetivas neste domingo (12). A organização do certame é da Fundação Vunesp, e a seleção prevê duas vagas imediatas para motorista, além de formação de cadastro reserva para outras funções com exigência que varia do ensino fundamental incompleto ao nível superior.
A aplicação será dividida em dois turnos. Pela manhã, participam os candidatos aos cargos de agente escolar, oficial administrativo escolar, PEB I, PEB II Arte e PEB II Educação Física. Os portões serão fechados às 7h40, com início das provas às 8h. No período da tarde, a avaliação será para motorista, secretário de escola, agente de desenvolvimento infantil e PEB II Educação Especial, com fechamento dos portões às 13h40 e início às 14h.
A prova objetiva terá duração de três horas, sendo obrigatória a permanência mínima de duas horas em sala. A recomendação é que os participantes cheguem com antecedência para evitar imprevistos, já que não será permitida a entrada após o fechamento dos portões.
Os locais de aplicação incluem unidades da Unesp e escolas estaduais do município. Os candidatos podem consultar o endereço específico no site da Fundação Vunesp ou pelo atendimento telefônico disponibilizado pela organizadora.
Os exames serão aplicados nos seguintes locais:
Unesp – Campus Araçatuba – Faculdade de Medicina Veterinária
Rua Clóvis Pestana, 793, Dona Amélia
EE Prof. Vitor Antônio Trindade
Praça Diogo Júnior, 500, Santana
EE Prof. Jorge Corrêa
Rua Cristiano Olsen, 680, Jardim Sumaré
EE Prof. José Augusto Lopes Borges
Rua Cristiano Olsen, 3525, Vila Nova
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