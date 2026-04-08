Um incêndio atingiu o estoque de uma loja de roupas na noite de segunda-feira (6), na área central de Santa Fé do Sul, a aproximadamente 160 km de Araçatuba. As chamas começaram nos fundos do estabelecimento, onde eram guardadas peças e outros materiais.

Segundo informações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o fogo teve início por volta das 22h50. As causas ainda não foram identificadas. O incêndio se espalhou rapidamente e alcançou a parte frontal do prédio, danificando aparelhos de ar-condicionado e comprometendo parte da estrutura.

Moradores da vizinhança acionaram as equipes de emergência, que realizaram o combate às chamas. Durante a ocorrência, a rua em frente ao comércio precisou ser interditada para garantir a segurança e facilitar o trabalho dos bombeiros.