08 de abril de 2026
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PREJUÍZO

Susto: loja de roupas tem estoque destruído por incêndio

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Fogo começou no depósito durante a noite e atingiu parte da estrutura
Fogo começou no depósito durante a noite e atingiu parte da estrutura

Um incêndio atingiu o estoque de uma loja de roupas na noite de segunda-feira (6), na área central de Santa Fé do Sul, a aproximadamente 160 km de Araçatuba. As chamas começaram nos fundos do estabelecimento, onde eram guardadas peças e outros materiais.

Segundo informações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, o fogo teve início por volta das 22h50. As causas ainda não foram identificadas. O incêndio se espalhou rapidamente e alcançou a parte frontal do prédio, danificando aparelhos de ar-condicionado e comprometendo parte da estrutura.

Moradores da vizinhança acionaram as equipes de emergência, que realizaram o combate às chamas. Durante a ocorrência, a rua em frente ao comércio precisou ser interditada para garantir a segurança e facilitar o trabalho dos bombeiros.

Nesta terça-feira (7), peritos estiveram no local para avaliar os danos e iniciar a investigação que deve apontar o que provocou o incêndio.

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