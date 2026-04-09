As fortes chuvas registradas entre a noite de quarta-feira (8) e a madrugada desta quinta-feira (9) provocaram danos em uma adutora que passa pelo Córrego Machadinho, em Araçatuba, e podem causar oscilações no abastecimento de água em vários bairros da cidade.

De acordo com a GS Inima Samar, a tubulação foi atingida pela força da enxurrada que se formou no córrego por volta das 23h. Apesar do impacto, a estrutura não chegou a se romper, mas apresentou vazamentos, o que exigiu a realização de um reparo emergencial.

As equipes iniciaram os trabalhos na manhã desta quinta-feira, porém o conserto é dificultado pelo acesso complicado ao local e também pelo nível elevado da água. A previsão é de que os serviços se estendam ao longo da tarde.