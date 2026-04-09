09 de abril de 2026
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QUASE 30 BAIRROS

Temporal afeta adutora e pode causar falta d’água em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Wesley Pedrosa
Reparo emergencial em tubulação no Córrego Machadinho pode comprometer o abastecimento em diversos bairros
Reparo emergencial em tubulação no Córrego Machadinho pode comprometer o abastecimento em diversos bairros

As fortes chuvas registradas entre a noite de quarta-feira (8) e a madrugada desta quinta-feira (9) provocaram danos em uma adutora que passa pelo Córrego Machadinho, em Araçatuba, e podem causar oscilações no abastecimento de água em vários bairros da cidade.

De acordo com a GS Inima Samar, a tubulação foi atingida pela força da enxurrada que se formou no córrego por volta das 23h. Apesar do impacto, a estrutura não chegou a se romper, mas apresentou vazamentos, o que exigiu a realização de um reparo emergencial.

As equipes iniciaram os trabalhos na manhã desta quinta-feira, porém o conserto é dificultado pelo acesso complicado ao local e também pelo nível elevado da água. A previsão é de que os serviços se estendam ao longo da tarde.

Por conta da intervenção, moradores de diferentes regiões da cidade podem perceber interrupções ou baixa pressão no fornecimento. A expectativa é de que o abastecimento seja restabelecido gradualmente até as 20h.

Segundo a concessionária, imóveis com caixa d’água adequada podem não sentir os efeitos da manutenção. A orientação é para que a população faça uso consciente da água armazenada e evite desperdícios durante o período de reparo.

A empresa também recomenda que os moradores fechem temporariamente o registro de entrada de água nos cavaletes enquanto o serviço estiver em andamento. Após a conclusão da manutenção, o registro deve ser reaberto.

Bairros que podem ser afetados:
Icaray
Jardim Brasília
Morumbi
Saudade
Vila Bandeirantes
Vila Santa Maria
Vila São Paulo
Vila Estádio
Condomínio Itália
Higienópolis
Jardim do Prado
São João
Vila Carvalho
Vila Nova
Centro
Condomínio Elias Andraus Netto
Condomínio Copacabana (Vila São Paulo)
Das Bandeiras
Alto da Boa Vista
Casa Nova
Jardim América
Monte Carlo

Mais informações podem ser consultadas pelos canais oficiais de atendimento da Samar, pelo telefone 0800-770-2295 ou pelo WhatsApp (11) 95020-6424.

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