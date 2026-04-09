Uma apreensão realizada na manhã de quarta-feira (8) resultou na retirada de circulação de mais de 100 canetas emagrecedoras e ampolas do medicamento tirzepatida, cuja comercialização não é permitida no Brasil. A ação ocorreu na Rodovia Elyezer Montenegro Magalhães (SP-463), em Jales, a aproximadamente 100 km de Araçatuba, durante fiscalização da Polícia Militar Rodoviária dentro da Operação Impacto.

Os produtos foram encontrados escondidos no porta-malas de um veículo, armazenados dentro do compartimento do estepe. Conforme os policiais, ao todo foram recolhidas 175 canetas sem identificação e quatro ampolas de tirzepatida na dosagem de 15 mg/0,05 ml, com origem paraguaia.

A carga foi estimada em aproximadamente R$ 235 mil. O motorista foi detido no local e encaminhado à Polícia Federal de Jales, juntamente com o automóvel e todo o material apreendido, para as providências legais.