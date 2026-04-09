09 de abril de 2026
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AÇÃO NA SP-463

Polícia apreende R$ 235 mil em canetas emagrecedoras na Elyeser

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Rodoviária
Carga foi avaliada em cerca de R$ 235 mil
Carga foi avaliada em cerca de R$ 235 mil

Uma apreensão realizada na manhã de quarta-feira (8) resultou na retirada de circulação de mais de 100 canetas emagrecedoras e ampolas do medicamento tirzepatida, cuja comercialização não é permitida no Brasil. A ação ocorreu na Rodovia Elyezer Montenegro Magalhães (SP-463), em Jales, a aproximadamente 100 km de Araçatuba, durante fiscalização da Polícia Militar Rodoviária dentro da Operação Impacto.

Os produtos foram encontrados escondidos no porta-malas de um veículo, armazenados dentro do compartimento do estepe. Conforme os policiais, ao todo foram recolhidas 175 canetas sem identificação e quatro ampolas de tirzepatida na dosagem de 15 mg/0,05 ml, com origem paraguaia.

A carga foi estimada em aproximadamente R$ 235 mil. O motorista foi detido no local e encaminhado à Polícia Federal de Jales, juntamente com o automóvel e todo o material apreendido, para as providências legais.

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