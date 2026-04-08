A forte chuva que atinge Birigui na noite desta quarta-feira (8) já causa diversos pontos de alagamento pela cidade. O volume de água é considerado elevado e persistente, com precipitação contínua há aproximadamente 1h15, apesar da ausência de ventos fortes.

Equipes da Defesa Civil do Estado de São Paulo estão de prontidão, especialmente nas regiões com maior histórico de acúmulo de água. Entre os pontos mais críticos, estão o Parque do Povo, a avenida João Cernach nas proximidades da Unimed, o cruzamento da João Cernach com a rua Silvares, além de vias próximas ao estádio Pedro Marin Berbel.

A atenção também deve ser redobrada na rua Consolação e nas ruas da região central, onde o grande volume de água tem dificultado o tráfego de veículos e a circulação de pedestres.