A Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sosp), segue com um cronograma intensificado de manutenção urbana nesta semana, com foco na recuperação do asfalto em diversas regiões da cidade.

Nesta quinta-feira (9), as equipes concentraram os trabalhos nas ruas Rodolfo Miranda e Humberto de Campos, no bairro Umuarama. Também receberam melhorias a Rua José Trevisan Bacelar, no Residencial Jardim Atlântico, e a Rua Vicente de Carvalho, no Conjunto Habitacional Hilda Mandarino.

Ao longo da semana, outras vias também passaram por intervenções, com destaque novamente para o Umuarama. Entre os pontos atendidos estão a Rua Francisco Vilela e novos trechos da Rua Vicente de Carvalho, reforçando a manutenção contínua da malha viária e a melhora nas condições de tráfego.