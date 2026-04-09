09 de abril de 2026
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MELHORIAS

Araçatuba anuncia reforço em tapa-buracos e limpeza urbana

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Serviços avançam por vários bairros com recuperação de vias e manutenção de espaços públicos
Serviços avançam por vários bairros com recuperação de vias e manutenção de espaços públicos

A Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sosp), segue com um cronograma intensificado de manutenção urbana nesta semana, com foco na recuperação do asfalto em diversas regiões da cidade.

Nesta quinta-feira (9), as equipes concentraram os trabalhos nas ruas Rodolfo Miranda e Humberto de Campos, no bairro Umuarama. Também receberam melhorias a Rua José Trevisan Bacelar, no Residencial Jardim Atlântico, e a Rua Vicente de Carvalho, no Conjunto Habitacional Hilda Mandarino.

Ao longo da semana, outras vias também passaram por intervenções, com destaque novamente para o Umuarama. Entre os pontos atendidos estão a Rua Francisco Vilela e novos trechos da Rua Vicente de Carvalho, reforçando a manutenção contínua da malha viária e a melhora nas condições de tráfego.

Além da recuperação asfáltica, a programação incluiu serviços de roçagem e limpeza em diferentes pontos da cidade. As equipes atuaram no Complexo Esportivo, no Ginásio Municipal Dr. Plácido Rocha e no Ginásio Álvaro Rocha Giordano (Vavá).

Os trabalhos também alcançaram áreas verdes e espaços públicos do bairro Etemp, com roçagem mecanizada, além de limpeza no CEU das Artes, no bairro Atlântico I. A Praça Florisval de Oliveira também recebeu serviços de conservação.

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