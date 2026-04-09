A Prefeitura de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sosp), segue com um cronograma intensificado de manutenção urbana nesta semana, com foco na recuperação do asfalto em diversas regiões da cidade.
Nesta quinta-feira (9), as equipes concentraram os trabalhos nas ruas Rodolfo Miranda e Humberto de Campos, no bairro Umuarama. Também receberam melhorias a Rua José Trevisan Bacelar, no Residencial Jardim Atlântico, e a Rua Vicente de Carvalho, no Conjunto Habitacional Hilda Mandarino.
Ao longo da semana, outras vias também passaram por intervenções, com destaque novamente para o Umuarama. Entre os pontos atendidos estão a Rua Francisco Vilela e novos trechos da Rua Vicente de Carvalho, reforçando a manutenção contínua da malha viária e a melhora nas condições de tráfego.
Além da recuperação asfáltica, a programação incluiu serviços de roçagem e limpeza em diferentes pontos da cidade. As equipes atuaram no Complexo Esportivo, no Ginásio Municipal Dr. Plácido Rocha e no Ginásio Álvaro Rocha Giordano (Vavá).
Os trabalhos também alcançaram áreas verdes e espaços públicos do bairro Etemp, com roçagem mecanizada, além de limpeza no CEU das Artes, no bairro Atlântico I. A Praça Florisval de Oliveira também recebeu serviços de conservação.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.