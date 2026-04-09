Uma ação integrada entre as polícias Militar e Civil resultou na prisão de um homem de 32 anos, nesta quinta-feira (9), em Glicério, após a descoberta de um possível ponto de comercialização de drogas.
A ocorrência teve início durante patrulhamento de rotina na praça José Gimael, quando um jovem de 27 anos chamou a atenção dos policiais ao demonstrar nervosismo ao perceber a aproximação da viatura. Na revista pessoal, os agentes localizaram uma pequena quantidade de maconha. Questionado, ele confessou ter adquirido o entorpecente nas proximidades, indicando um endereço a cerca de 300 metros.
Com base nas informações, a equipe seguiu até o local indicado. No imóvel, o morador, de 32 anos, autorizou a entrada dos policiais. Durante a averiguação, foram encontrados, escondidos entre objetos automotivos, uma porção de maconha, dinheiro em espécie e papel utilizado para o consumo da droga.
Apesar de alegar que o material seria para uso pessoal, a polícia destacou que o endereço já vinha sendo citado em denúncias anônimas relacionadas ao tráfico, o que reforçou a suspeita de atividade ilícita no local.
Os dois envolvidos foram levados inicialmente para atendimento médico e, posteriormente, apresentados na delegacia. O jovem abordado na praça prestou depoimento e foi liberado. Já o outro homem permaneceu preso após ter o flagrante confirmado pela autoridade policial.
Ele foi encaminhado à cadeia pública de Penápolis, onde segue à disposição da Justiça.
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