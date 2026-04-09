Uma ação integrada entre as polícias Militar e Civil resultou na prisão de um homem de 32 anos, nesta quinta-feira (9), em Glicério, após a descoberta de um possível ponto de comercialização de drogas.

A ocorrência teve início durante patrulhamento de rotina na praça José Gimael, quando um jovem de 27 anos chamou a atenção dos policiais ao demonstrar nervosismo ao perceber a aproximação da viatura. Na revista pessoal, os agentes localizaram uma pequena quantidade de maconha. Questionado, ele confessou ter adquirido o entorpecente nas proximidades, indicando um endereço a cerca de 300 metros.

Com base nas informações, a equipe seguiu até o local indicado. No imóvel, o morador, de 32 anos, autorizou a entrada dos policiais. Durante a averiguação, foram encontrados, escondidos entre objetos automotivos, uma porção de maconha, dinheiro em espécie e papel utilizado para o consumo da droga.