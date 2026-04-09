A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira (9), a Operação “O Clone”, voltada ao combate de uma organização criminosa especializada em furto e adulteração de veículos de alto valor. A ação foi coordenada por equipes da DIG/DEIC/DEINTER-10 de Araçatuba, em conjunto com a DIG de Votuporanga.

Em Birigui, foram localizados os investigados identificados pelas iniciais R.R., A.M.S.R., T.S.O., S.A.S., D.N.S., M.L.R. e o empresário A.M., de 61 anos. Já L.F.S.M. não foi encontrado e é considerado foragido da Justiça. Durante diligências na chácara utilizada pelo grupo, no bairro Viadinho, os policiais também localizaram o pai de L.F.S.M., que é procurado por envolvimento com tráfico interestadual de drogas e possui condenação de 9 anos a cumprir em regime fechado.

As investigações começaram após o registro de furtos de três caminhonetes Nissan Frontier, ocorridos entre outubro e novembro de 2025, sendo dois casos em Araçatuba e um em Votuporanga. A partir do trabalho investigativo, nove pessoas foram identificadas como integrantes do grupo criminoso.

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