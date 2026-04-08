Uma operação da Polícia Civil terminou com a prisão em flagrante de um homem de 20 anos, acusado de atuar no tráfico de drogas no modelo “delivery”, na tarde desta quarta-feira (8), em Birigui.

A ação foi realizada por investigadores da Delegacia do Município durante diligências com viaturas descaracterizadas. No bairro Jardim São Genaro II, os policiais identificaram uma movimentação suspeita envolvendo uma motocicleta e conseguiram flagrar o momento em que o condutor realizava a entrega de um invólucro a um morador.

Ao perceber a aproximação das equipes e a ordem de parada, o suspeito desobedeceu e fugiu em alta velocidade por diversas ruas do bairro. Após acompanhamento, ele perdeu o controle da moto na Avenida João Cernach, onde acabou sendo abordado e detido.