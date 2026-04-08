Uma operação da Polícia Civil terminou com a prisão em flagrante de um homem de 20 anos, acusado de atuar no tráfico de drogas no modelo “delivery”, na tarde desta quarta-feira (8), em Birigui.
A ação foi realizada por investigadores da Delegacia do Município durante diligências com viaturas descaracterizadas. No bairro Jardim São Genaro II, os policiais identificaram uma movimentação suspeita envolvendo uma motocicleta e conseguiram flagrar o momento em que o condutor realizava a entrega de um invólucro a um morador.
Ao perceber a aproximação das equipes e a ordem de parada, o suspeito desobedeceu e fugiu em alta velocidade por diversas ruas do bairro. Após acompanhamento, ele perdeu o controle da moto na Avenida João Cernach, onde acabou sendo abordado e detido.
Durante a revista, os policiais encontraram três porções de cocaína, uma de maconha e dinheiro em cédulas trocadas. Na sequência, as equipes seguiram até a residência do suspeito, no bairro Jandaia II, onde localizaram mais seis porções de cocaína prontas para venda, além de R$ 500 em dinheiro.
Ao todo, foram apreendidos entorpecentes, valores em espécie, um aparelho celular e a motocicleta utilizada na ação criminosa. O homem foi levado à unidade policial, onde teve a prisão em flagrante confirmada pela autoridade policial. Ele permanece à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia.
A Polícia Civil segue intensificando ações para combater o tráfico de drogas no município.
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