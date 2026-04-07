Os bairros Jardim Alvorada e Panorama, em Araçatuba, começam a receber, a partir desta semana, a aplicação de nebulização veicular, conhecida como fumacê, com o objetivo de reduzir a população do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, chikungunya e zika.
A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba segue até quarta-feira (8) e deve alcançar 1.853 imóveis. A pulverização do inseticida será realizada no período das 18h30 às 21h. A medida busca frear o aumento de casos suspeitos e confirmados de dengue e chikungunya registrados nesses bairros.
Desde o início do ano, Araçatuba contabiliza 942 casos confirmados de dengue, com uma morte registrada. Outros 4.827 foram descartados e 255 seguem em análise. Em relação à chikungunya, há 250 confirmações e duas mortes.
O trabalho contará com suporte da Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD), vinculada à Secretaria de Estado da Saúde. A aplicação será feita por meio de um veículo equipado com o sistema de Nebulização Acoplada a Veículo (NAV), responsável por dispersar o produto nas áreas atendidas.
Na semana anterior, equipes de combate às endemias realizaram ações estratégicas nas duas localidades. Durante as visitas, os agentes eliminaram possíveis criadouros do mosquito e orientaram moradores sobre práticas preventivas.
Durante a passagem do fumacê, é recomendado manter portas e janelas abertas, proteger alimentos, frutas e recipientes de água dos animais, retirar roupas do varal, mesmo úmidas e levantar colchas das camas. Também é aconselhado evitar permanecer nas ruas no momento da aplicação.
A nebulização é uma medida complementar e não substitui a prevenção diária, como eliminar água parada e manter quintais organizados. O inseticida atua apenas nos mosquitos adultos, não nas larvas.
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