Os bairros Jardim Alvorada e Panorama, em Araçatuba, começam a receber, a partir desta semana, a aplicação de nebulização veicular, conhecida como fumacê, com o objetivo de reduzir a população do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, chikungunya e zika.

A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba segue até quarta-feira (8) e deve alcançar 1.853 imóveis. A pulverização do inseticida será realizada no período das 18h30 às 21h. A medida busca frear o aumento de casos suspeitos e confirmados de dengue e chikungunya registrados nesses bairros.

Desde o início do ano, Araçatuba contabiliza 942 casos confirmados de dengue, com uma morte registrada. Outros 4.827 foram descartados e 255 seguem em análise. Em relação à chikungunya, há 250 confirmações e duas mortes.