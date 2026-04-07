09 de abril de 2026
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POLÊMICA

Prefeitura revoga uso de imóvel cultural após festa polêmica

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Prefeitura notifica associação teatral sobre devolução de espaço público em até 90 dias
Prefeitura notifica associação teatral sobre devolução de espaço público em até 90 dias

A Prefeitura de Araçatuba comunicou, na tarde desta segunda-feira (6), a Associação dos Artistas Teatrais da Região de Araçatuba (Associata) sobre a revogação do Termo de Permissão de Uso (TPU) referente ao imóvel público ocupado pela entidade. O espaço havia sido cedido durante a gestão do prefeito Dilador Borges, por meio do Decreto Municipal nº 22.910, publicado em 11 de agosto de 2023.

Localizado na Vila Ferroviária, área que integra o centro histórico do município, o prédio deverá ser desocupado no prazo de 90 dias. A entrega deverá ocorrer mantendo as condições originais de uso e conservação, incluindo eventuais melhorias realizadas durante o período de ocupação.

O motivo seria a realização de uma festa nesse espaço, na noite da última sexta-feira (3), quando foi celebrado o feriado religioso da Sexta-Feira da Paixão, considerada um momento importante do calendário cristão, provocou repercussão negativa entre autoridades e parte da população.

Em nota pública, a Associação dos Artistas Teatrais da Região de Araçatuba afirmou que o Centro Cultural Associata tem papel voltado à promoção da cultura e ao acesso democrático às artes. Segundo a entidade, desde a inauguração do espaço, mais de 10 mil pessoas já foram atendidas em aproximadamente 900 atividades, entre cursos, oficinas, ensaios e apresentações culturais.

A associação destacou ainda que o local foi idealizado como um ambiente plural, aberto a diferentes expressões artísticas e sociais, com foco na participação da comunidade e no interesse público. A entidade também reconheceu que um evento recente gerou repercussão negativa e pediu desculpas à parcela da população que se sentiu impactada.

No comunicado, a Associata criticou a disseminação de informações consideradas equivocadas sobre o espaço cultural e afirmou que o debate foi transformado em um cenário de polarização. A entidade reforçou que as atividades desenvolvidas no local têm caráter cultural e social, além de defender que o Estado é laico e que a desinformação deve ser combatida.

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