Um grave acidente de trânsito registrado no fim da tarde dessa segunda-feira (6) terminou em tragédia na Vicinal Adelelmo Piva (SPV-52), que liga os municípios de Tupã e Quatá. Um caminhão carregado com milho tombou e provocou a morte de três pessoas, todas moradoras de Piacatu, a cerca de 50 km de Araçatuba.

Entre as vítimas, está o motorista do veículo, Daniel Ferreira dos Santos, de 25 anos. Também morreram os adolescentes Rhuan Moura Mazziero, de 17 anos, e Jhonatas Silva do Nascimento, de 17.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o caminhão havia saído de Cândido Mota e seguia pela vicinal quando, por causas ainda desconhecidas, o motorista perdeu o controle da direção logo após a ponte sobre o Rio do Peixe, já no município de Tupã. O veículo tombou na pista.