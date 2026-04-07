Um grave acidente de trânsito registrado no fim da tarde dessa segunda-feira (6) terminou em tragédia na Vicinal Adelelmo Piva (SPV-52), que liga os municípios de Tupã e Quatá. Um caminhão carregado com milho tombou e provocou a morte de três pessoas, todas moradoras de Piacatu, a cerca de 50 km de Araçatuba.
Entre as vítimas, está o motorista do veículo, Daniel Ferreira dos Santos, de 25 anos. Também morreram os adolescentes Rhuan Moura Mazziero, de 17 anos, e Jhonatas Silva do Nascimento, de 17.
De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o caminhão havia saído de Cândido Mota e seguia pela vicinal quando, por causas ainda desconhecidas, o motorista perdeu o controle da direção logo após a ponte sobre o Rio do Peixe, já no município de Tupã. O veículo tombou na pista.
Dois ocupantes morreram ainda no local, presos às ferragens. A terceira vítima chegou a ser socorrida e encaminhada à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois.
Equipes do Corpo de Bombeiros de Tupã foram acionadas e realizaram o resgate, com apoio da Polícia Militar, agentes de trânsito e do delegado plantonista, que acompanha o caso. A via precisou ser parcialmente interditada durante o atendimento da ocorrência e remoção do caminhão.
Os três jovens são velados no Velório Municipal de Piacatu. O sepultamento está previsto para esta terça-feira (7), no cemitério municipal da cidade, sendo às 16h30 para Rhuan, 17h para Daniel e 17h30 para Jhonatas.
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