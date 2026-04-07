07 de abril de 2026
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Ex-funcionário é acusado de furtar R$ 21 mil em alho

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Caso foi registrado na Polícia Civil de Araçatuba
Caso foi registrado na Polícia Civil de Araçatuba

Um caso inusitado e de grande prejuízo foi registrado em Araçatuba e agora está nas mãos da polícia. Um representante de uma empresa do setor alimentício denunciou, nesta segunda-feira (6), uma série de furtos que teriam sido cometidos por um ex-funcionário ao longo de meses.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito atuava como diarista, exercendo a função de ajudante geral na seleção de alho, com jornadas duas vezes por semana, sempre no período da manhã.

A denúncia aponta que, durante aproximadamente seis meses de trabalho, o homem teria furtado cerca de 15 quilos de alho descascado por dia. O volume acumulado impressiona: aproximadamente 720 quilos do produto, gerando um prejuízo estimado em cerca de R$ 21 mil à empresa.

O esquema só veio à tona no último dia de trabalho do investigado, em 2 de janeiro, quando ele foi flagrado com cerca de 15 quilos de alho escondidos dentro de uma bolsa pessoal.

De acordo com o relato, o suspeito teria admitido o furto no momento da abordagem e chegou a pedir desculpas ao responsável pelo estabelecimento, o que fez com que o caso não fosse registrado imediatamente.

No entanto, a situação ganhou um novo desdobramento após o homem entrar com uma ação trabalhista contra a empresa, alegando vínculo empregatício sem registro - versão contestada pelo denunciante.

Ainda conforme a vítima, os produtos furtados estariam sendo revendidos na cidade com o auxílio da companheira do investigado.

O caso foi oficialmente registrado e será investigado pelas autoridades, que devem apurar todos os detalhes da denúncia.

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