Um caso inusitado e de grande prejuízo foi registrado em Araçatuba e agora está nas mãos da polícia. Um representante de uma empresa do setor alimentício denunciou, nesta segunda-feira (6), uma série de furtos que teriam sido cometidos por um ex-funcionário ao longo de meses.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito atuava como diarista, exercendo a função de ajudante geral na seleção de alho, com jornadas duas vezes por semana, sempre no período da manhã.

A denúncia aponta que, durante aproximadamente seis meses de trabalho, o homem teria furtado cerca de 15 quilos de alho descascado por dia. O volume acumulado impressiona: aproximadamente 720 quilos do produto, gerando um prejuízo estimado em cerca de R$ 21 mil à empresa.