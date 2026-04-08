Uma denúncia anônima levou a Polícia Civil a realizar uma operação que terminou com a apreensão de máquinas de jogo de azar e uma grande quantidade de cigarros de origem irregular, na tarde desta quarta-feira (8), em Birigui.
A ação foi conduzida por investigadores do 2º Distrito Policial após informação recebida pelo Disque Denúncia. Os policiais foram até um bar localizado na Avenida Euclides Miragaia, na Vila Pontes, onde foram recebidos pelo responsável pelo estabelecimento, identificado pelas iniciais C.M.A., que autorizou a entrada da equipe.
Durante a vistoria, os agentes encontraram seis máquinas em funcionamento, escondidas atrás de caixas de bebidas, com características típicas de caça-níqueis. No local, também foram localizados 67 pacotes de cigarros, totalizando 660 maços, que, segundo C.M.A., seriam provenientes do Paraguai e estavam sendo comercializados sem documentação fiscal.
A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica. Após a análise, os equipamentos, o dinheiro encontrado nas máquinas e os cigarros foram apreendidos e encaminhados à delegacia.
C.M.A. foi conduzido para prestar esclarecimentos. Ele afirmou que esta é a segunda vez que o estabelecimento é alvo de ação policial por conta de jogos de azar. Ainda segundo o relato, uma pessoa identificada apenas como “Cesar” compareceria mensalmente ao local para recolher cerca de 70% dos valores arrecadados com as máquinas.
Após ser ouvido, C.M.A. foi liberado e assumiu o compromisso de comparecer ao Juizado Especial Criminal (Jecrim). A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar outros possíveis envolvidos e a origem dos equipamentos apreendidos.
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