O cenário político de Brejo Alegre entra em movimentação com a confirmação de eleições suplementares para prefeito, marcadas para o dia 17 de maio. A decisão foi determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).
Dentro desse contexto, um partido político do município agendou sua convenção para o próximo domingo (12), a partir das 9h, na Câmara Municipal. O encontro deve oficializar posicionamentos e possíveis candidaturas para a disputa.
A realização de uma nova eleição ocorre após decisão judicial e abre um novo período de articulações políticas no município.
A reportagem ouviu o atual vice-prefeito, Wilson Marques Leopoldo, que comentou o momento e afirmou que avalia a possibilidade de concorrer ao cargo. Segundo ele, a decisão será tomada com base no cenário político e nas demandas da cidade.
Wilson declarou que recebeu a determinação da Justiça Eleitoral com tranquilidade e destacou a importância do processo democrático. Sobre uma eventual candidatura, o vice-prefeito afirmou que seu nome pode ser colocado à disposição, caso entenda que há viabilidade no processo eleitoral.
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