O cenário político de Brejo Alegre entra em movimentação com a confirmação de eleições suplementares para prefeito, marcadas para o dia 17 de maio. A decisão foi determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

Dentro desse contexto, um partido político do município agendou sua convenção para o próximo domingo (12), a partir das 9h, na Câmara Municipal. O encontro deve oficializar posicionamentos e possíveis candidaturas para a disputa.

A realização de uma nova eleição ocorre após decisão judicial e abre um novo período de articulações políticas no município.